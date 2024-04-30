قررت النيابة العامة بقسم أول الزقازيق حبس المتهم بقتل فكهاني إثر مشاجرة بينهما في منطقة المحطة بدائرة قسم أول الزقازيق، وذلك لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول "محمد ع" وشهرته "أورما" 45 عاما، فكهاني، مقيم بمدينة الزقازيق، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر تلقيه طعنتين نافذتين على يد المتهم "طه إ" 50 عاما، ميكانيكي، مقيم بذات الناحية، وذلك إثر خلافات مالية بينهما.

تم ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وفى سياق اخر لقى شخص مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق الإقليمى بنطاق مدينة بنها بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ للعميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بالطريق الإقليمي وسقوط مصابين ووفيات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى بسبب السرعة الجنونية بالطريق الإقليمى بنطاق مدينة بنها اتجاه محافظة القاهرة وسقوط حالة وفاة وإصابة 3 أشخاص آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وتمكن رجال المرور من رفع اثار الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل الحركة المرورية وتعطيل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.

قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس صاحب شركة سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، في الدعوى المقدمة منه لفسخ العقد مع الإعلامية منى العراقي وادعائه تحرش الإعلامية بأحد العاملين بالقناة.

أدعى تحرشها بأحد الأشخاص.. الحبس سنة لصاحب شركة سب وقذف منى العراقي

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم،بتهمة سب وقذف والتشهير بالإعلامية منى العراقي، بالحبس سنة مع إلزامه بدفع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه.

وقالت دفاع الإعلامية منى العراقي، إن المتهم ادعى أن الإعلامية تحرشت بأحد العاملين بالقناة، وأقام دعوى أمام المحكمة لفسخ العقد بينها وبين الشركة المسؤولة لتهربه من المبالغ المادية المتفق عليها لصالح الإعلامية.

وأوضحت بأنه تقدم بفلاشة وشهود إلى هيئة المحكمة، وعندما اطلعت المحكمة على الفلاشة رفضت جميع محتواها وأيدت الحكم بحبسه سنة في سب وقذف والتشهير بالإعلامية منى العراقي.

وفى سياق اخر قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأثنين، ببراءة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في القضية المتهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية بتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه.

براءة مرتضى منصور وتغريمه 20 ألف جنيه

وتضمن أمر إحالة مرتضى منصور للمحاكمة بأنه قذف بسوء نية المجني عليها "لمياء .خ" المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها في مواقف مختلفة بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة بطريق النشر من خلال حسابيه الإلكترونيين المسمى Mansour" Mortada" على موقع التواصل الاجتماعي “Facebook”، والمسمى ثانيهما على موقع نشر المقاطع المصورة “YouTube” على شبكة المعلومات الدولية أموراً لو كانت صادقة عقابها بالعقوبات المقررة قانونا واحتقرها بين أهل وطنها المبينة تفصيلاً بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

وقدمت الموظفة العديد من البلاغات ضد مرتضى منصور، ومنها هذا البلاغ والمقيد برقم 11529 لسنة 2021 العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهامه لها بحصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.

وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية، الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.