تفاصيل الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة (شاهد)

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 30 إبريل 2024.

ويشهد ميدان عبدالمنعم رياض وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة، وهناك شوارع أخرى سنجد فيها سيولة مرورية.

كثافة مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد

وعلى طريق الكورنيش، سنجد كثافة مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، كما أن الكورنيش المتجه للمؤسسة سنجد فيه بعض الكثافات المرورية.

وفي كوبري أكتوبر، سنجد كثافات مرورية مستمرة حتى العباسية، وعند السير حتى غمرة في اتجاه العباسية، سنجد سيولة مرورية، وعند الاتجاه إلى محور النصر سنجد كثافات مرورية وصولا للمنصة، وظهرت بعض الكثافات المتوسطة في الاتجاه الآخر إلى وسط المدينة وشارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة

