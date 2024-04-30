تفاصيل أرشفة 400 مليون ورقة حكومية وتحويلها رقميًا (شاهد)

تحدث الدكتور أسامة عبدالرؤوف، عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، عن تفاصيل مركز البيانات والحوسبة السحابية وأهميته، قائلًا إن إنشاء مركز بيانات حلم لأي دولة على مستوى العالم تريد أن يكن لديها تطبيقاتها وبياناتها وأمن لبياناتها الخاصة بها.

كل جهات الدولة تمتلك سراديب تضم ورقيات هامة

وأضاف «عبدالرؤوف»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومحمد الشاذلي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مصر تخطط لإنشاء وافتتاح مركز البيانات الخاص بها منذ عام 2018، مشيرا إلى أن كل جهات الدولة تمتلك سراديب تضم ورقيات هامة بشكل هائل لا يمكن تخيله، ووزارات الدولة تؤرشف كميات ضخمة من الأوراق التي يمنع القانون إعدامها.

وأكد، على أهمية مركز البيانات والحوسبة السحابية، مشيرا إلى أن جرى أرشفة 400 مليون ورقة حكومية وتحويلها رقميا، وذلك بهدف عدم نقلهم ورقيا إلى أماكن الوزارات والحكومة الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

إنشاء مركز بيانات وحوسبة سحابية بمثابة إنشاء عقل وذاكرة للدولة

وأشار عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، إلى أن إنشاء مركز بيانات وحوسبة سحابية بمثابة إنشاء عقل وذاكرة للدولة، موضحا أن الذاكرة يكون بها كل الأرشيف وبيانات الدولة، متابعا أن مركز البيانات يعني أمرين، هما: التخزين، والقدرة الحوسبية «تحليل للبيانات الموجودة».

جدير بالذكر أن المهندس عمرو فاروق مدير مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، كشف تفاصيل المركز، لافتا إلى أن المشروع يتكون من مبنى الإدارة والتشغيل والتأمين، ومبنى خاص بمعدات الحوسبة السحابية، ومبنى يتضمن قاعة الحلول الفنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقال عمرو فاروق خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، إن المشروع يتضمن أيضا مركز تحكم تبادلي للشبكة الوطنية للطوارئ، موضحا أنه تم اعتماد أحدث التكنولوجيا خلال إنشاء المركز، ونستهدف خدمة الجهات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة".

وأشار إلى أن إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية، يهدف إلى العمل على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كل المستويات بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمـركز البيانات الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وواصل فاروق أن المركز مقام على مساحة 32500 متر مربع، وجميعها مجهزة بأحدث الأنظمة الإلكتروميكانيكية؛ لضمان استمرارية الخدمات المقدمة من خلال المركز على مدار الساعة.

وقد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية.

وتخطو مصر خطوات واعدة فى التحول الرقمى، لإرضاء المواطنين وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، واليوم نشهد الدمج بين مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) بخدماتها الحديثة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من الجيل الرابع والخامس التى تقدم الخدمات الحكومية على منصة واحدة والتى تم اطلاق خدماتها خلال عام 2022، وذلك للخروج بنموذج أكثر نجاحًا واستكمالا لنفس المحور التكنولوجى باستحداث خدمات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ومنصة إنترنت الأشياء وتوصيلها بطريقة مؤمنة وسريعة إلى متخذى القرار لإرضاء المواطنين.