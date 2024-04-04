جنوب أفريقيا تحقق مع مايكروسوفت بشأن ممارسات ترخيص الحوسبة السحابية

قال مصدر حكومي، اليوم الخميس، من المقرر أن تحقق وكالة جنوب أفريقية لمكافحة الاحتكار مع مايكروسوفت، بشأن ممارسات ترخيص الحوسبة السحابية .

قضية جنوب أفريقيا

ومن المرجح أن تعكس قضية جنوب أفريقيا ضد مايكروسوفت قضية مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، وفقا للمصدر.

مايكروسوفت ليست على علم بأي شكوى مقدمة من هيئة المنافسة في جنوب إفريقيا ، حسبما ذكرت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني.

ولم ترد وكالة المنافسة في جنوب أفريقيا على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

تواجه شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة شكوى من الاتحاد الأوروبي من قبل منافسيها بشأن ممارسات ترخيص الحوسبة السحابية في المنطقة.

مجموعة الصناعة CISPE ، والتي تضم أعضاء مثل Amazon.com و 26 من صغار مزودي الخدمات السحابية في الاتحاد الأوروبي ، قدموا شكوى في أواخر عام 2022 زاعمين أن الشروط التعاقدية الجديدة لشركة Microsoft تضر بالنظام البيئي للحوسبة السحابية في أوروبا.

عدلت مايكروسوفت شروط الترخيص الخاصة بها، في منتصف عام 2022 بعد أن رفع المنافسون في ألمانيا وإيطاليا والدنمارك وفرنسا شكاواهم إلى هيئة مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

سيراجع صفقات الترخيص الخاصة به ويسهل على مقدمي الخدمات السحابية المنافسة ، حسبما قال رئيسها براد سميث يوم الأربعاء ، حيث سعت شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة إلى تفادي تحقيق مطول في الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار في أعمال الحوسبة السحابية.

وفرضت على مايكروسوفت غرامة قدرها 1.6 مليار يورو (1.7 مليار دولار) من قبل منظمي مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي في العقد الماضي بسبب انتهاكات مختلفة.

وجدت الشركة نفسها تحت تدقيق هيئة المنافسة في الاتحاد الأوروبي مرة أخرى بعد مزود البرمجيات الألماني NextCloud ، OVHcloud الفرنسى، اشتكى مزود الخدمات السحابية الإيطالي Aruba ورابطة دنماركية لمقدمي الخدمات السحابية إلى المفوضية الأوروبية بشأن ممارسات Microsoft السحابية

وتتخذ مايكروسوفت الخطوة الأولى، ولكن ليس الأخيرة، لمعالجة المخاوف، حسبما قال سميث في مؤتمر نظمه مركز بروغل للأبحاث في بروكسل.

وروى "الهزيمة الاستثنائية" التي واجهتها مايكروسوفت في تحد لهيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي في عام 2007 والتي أجبرتها على تبني التغيير "الذي هو أكثر متعة بكثير من ضرب الرؤوس".

وقال سميث إن مايكروسوفت تريد الاستماع إلى الشكاوى والتصرف بشأنها يبدأ الأمر حقا بإعطاء المزيد من الخيارات لمقدمي الخدمات السحابية الأوروبيين. لذلك إذا كانت هناك شركة لديها مركز بيانات ولكنها تريد تشغيل حلول في مركز بيانات PBX السحابي الخاص بها ، فإننا نخلق المزيد من الخيارات لهم للقيام بذلك باستخدام برنامجنا ، لأن هذا ما كانوا يطلبونه ".

ستساعد Microsoft موفري الخدمات السحابية على تقديم Windows و Office مباشرة كجزء من حل سطح مكتب كامل يمكنهم البناء عليه وبيعه واستضافته على بنيتهم التحتية.

ستقوم بمراجعة صفقات الترخيص والسماح للعملاء باستخدام تراخيصهم على أي مزود سحابي أوروبي يقدم خدمات إلى مراكز البيانات الخاصة بهم. كما سيسمح للعملاء بشراء التراخيص فقط للبيئة الافتراضية دون الحاجة إلى شراء الأجهزة المادية.

بينما أشاد بعض مزودي الخدمات السحابية بالأخبار ، قال آخرون إنها ليست كافية.

"يعد اعتماد السحابة وتطوير القدرات الرقمية الأوروبية أولوية للاتحاد الأوروبي. مايكروسوفت لديها دور فريد تلعبه في دعم هذا الجهد "، قال التحالف السحابي الأوروبي ، الذي يضم أعضاءه مايكروسوفت ، في بيان.

رفضت هذه الخطوة وحثت هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي على عدم التخفيف.

قال الأمين العام ل CISPE ، فرانسيسكو مينجورانس في بيان "فشلت المبادرة التي تم الإعلان عنها اليوم في معالجة ممارسات الترخيص غير العادلة بأي طريقة ذات مغزى في قلب الشكاوى والمخاوف بين مزودي خدمات البنية التحتية السحابية والعملاء في جميع أنحاء أوروبا" .

وأضاف : "إنه لا يفعل شيئا لإنهاء الربط المناهض للمنافسة لأجنحة الإنتاجية بخدمات البنية التحتية السحابية".

وردا على سؤال حول شكوى تطبيق المراسلة في مكان العمل Slack لعام 2020 بشأن ربط Microsoft لمنتج Teams الخاص بها بمجموعة إنتاجية Office الخاصة بها ، قال سميث إن التجميع كان في فئة مختلفة ، لكنه لم يقدم تفاصيل.