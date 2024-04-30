بعد قليل.. الحكم على المتهم بهتك عرض طفلة في التجمع

تصدر بعد قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على المتهم بهتك عرض طفلة في منطقة التجمع الأول.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 11750 لسنة 2023 جنايات التجمع الأول والمقيدة برقم 2072 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، عن قيام المتهم "محمد. م"، بهتك عرض طفلة عمرها 10 سنوات، داخل مدخل عقار بعد خطفها.

وعلى الفور اتجهت أسرة الطفلة إلى قسم شرطة التجمع الأول، وحررت محضرًا ضد المتهم وتم القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وفى سياق اخر قدم دفاع الفنانة ميار الببلاوي بلاغ للنيابة العامة ضد الشيخ محمد أبو بكر، لنشره دون سابق إنذار أو اتفاق فيديو على صفحته الشخصية، موجهًا فيه عبارات السب والقذف والخوض في شرف وعفة الفنانة ميار الببلاوي، متهمًا إياها بالزنا ومتهمًا زوجها بالدياثة، حسب البلاغ.

وأوضح دفاع الفنانة مميار الببلاوى في بلاغه: “تسبب الشيخ محمد أبو بكر لها ولابنها في الضرر النفسي، وقد كان ذلك متعمدًا قاصدًا به منفعه مادية من استغلال اسم الفنانة مميار الببلاوي، مستغلًا حديثها في برنامج مع الإعلامية بسمة وهبة لتحقيق مكاسب مادية من تحقيق نسبة مشاهدات تدر عليه عائدا ماديا”.

وشهدت الأيام الماضية عددا من التصريحات التي خرجت على لسان الشيخ محمد أبوبكر والتى اتهم فيها ميار الببلاوى بالزنا عقب خروجها في وسيلة إعلامية وتصريحها بأنها تم تطليقها 11 مرة من زوجها الذي تعيش برفقته، وهو ما أثار وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع ميار الببلاوى إلى تحرير محضر رسمى في مكتب النائب العام ضد من أساء إليها وأكدت أنها لم تكن تقصد الكلمة بمعناها الذي خرج للجمهور لكنها تقصد أن زوجها دائم التلفظ بيمين الطلاق.

سرعان ما استشاط غضب الفنانة ميار الببلاوي، وخرجت بمقطع فيديو مباشر عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، ظهرت فيه منهارة بسبب اتهام الداعية محمد أبوبكر لها بعد حلقتها الأخيرة مع الإعلامية بسمة وهبة بالزنا.

وقالت ميار الببلاوي، خلال البث المباشر إن داعية شهير خاض في عرضها بسبب تصريحاتها الأخيرة في برنامج العراقة مع الإعلامية بسمة وهبة، التي تم عرضها في الموسم الرمضاني الماضي.

وتابعت ميار الببلاوي، أنها تحب هذا الداعية وتقديره وكانت تريد استضافته في برنامجها، ولكنها فوجئت بهجومه عليها وجرحه لها، مشيرة إلى أن الحلقة اختصرت في المونتاج ولم يتم عرض كلامها كاملا.

وقالت الفنانة ميار الببلاوي، إنّها استمرت في التمثيل رغم ارتداء الحجاب؛ لأنها تحب التمثيل، موضحةً: "اعتز جدا بالإمام أبو حنيفة النعمان، والإمام عبدالحليم محمود، ومسلسل الإمام الشافعي وكل مسلسلاتي".

وأضافت الببلاوي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "بالنسبة لمشهد السرير في مسلسل أيام السراب، فهو معمول بمقاييس شرعية جدا، مكناش لازقين في بعض، ولا حتى متغطيين بغطاء واحد".

وتابعت الفنانة: "ممكن أكون أسأت للحجاب بالمشهد ده، ومن يوم ما لبست الباروكة في المسلسل ده؛ وأنا بحارب اللي بيلبسوا الباروكة، لأني يومها حسيت بطعنة في قلبي، لبست البونيه وخلعت الحجاب، قلت عارضات الأزياء الإيرانيات بيلبسوا كده، وبعد المشهد؛ عملت عمرة وتبت عنه، لأني لبست الباروكة فوق البونيه".

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إنّها لم تتزوج في السر أبدا، موضحةً: "زوجي الحالي لم أعلن عن هويته، سبق وحجزني في بلده وأنا حبسته في مصر".

وأضافت الببلاوي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "والدته لم تقل أنني سرقت ذهبها، وهو كان متغاظ إني خرجت من البلد من غير ما هو يعرف، أخدت ابني وسافرت".

وتابعت الفنانة: "رفعت عليه قضية في مصر وحبسته كنا في عز الثورة، طلقني كتير واتجوزنا كتير، طلقني حوالي 11 مرة.. هو أول حب في حياتي وأول راجل في حياتي، مخلفناش من بعض، وكنت عاوزة أخلف فاتجوزت غيره ورجعت له تاني، حصلت مشاكل واتطلقنا، ورغم مشاكلنا وقف جنبي لما ماما ماتت وساندني بكل اللي يقدر عليه بعد ما شيلت الرحم وكان كريم معايا وابني".