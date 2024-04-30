اندرايف: 21.000 و31 ألف جنيه متوسط دخل سائقي الشحن شهرياً

يشهد سوق خدمات الشحن في مصر توقع بحدوث نمو سريع بزيادة الطلب والعرض بنسبة 16% سنوياً ووفقاً لتقرير خاص بـ خدمة اندرايف شحن، حيث ينعكس ذلك على السائقين الذين يقدمون خدمات جيدة.

تختلف قيمة المكاسب المادية التي يحققها السائقين من خدمات الشحن المقدمة عبر التطبيقات وفقاً لـ حجم طلبية الشحن والوقت المستغرق لـ وصولها ، وعمولة الخدمة التي يحصل عليها التطبيق ، فإن سائقي الشحن الذين يكملون عدداً كبيراً من الرحلات عادة ما يحققون متوسط دخل مابين 21,000 و 31,100 ألف جنيه شهرياً.

وكشف التقرير أيضاً أن رحلات الشحن في مصر عبر التطبيقات تحصل على تقييمات بنسبة 27% كما أن 86% من إجمالي رحلات الشحن تحصل على تقييمات 5/5 ، رغم افتراض البعض إن المستخدم أو العميل يقدم تقييمه الخاص عن الرحلات في حال وجود تعليق سلبي فقط لإبداء عدم رضاه عن الخدمة.

وأعرب عدد من المستخدمين عن تقديرهم بصفة خاصة لـ السائقين المتسمين بالاحترام والأدب، فضلاً عن باحترامهم للمواعيد والأمانة، كما أشاد المستخدمون بالسلوك الأخلاقي للسائقين وتقديمهم للتعاون والمساعدة.

قال ارتيم سيليان مدير تطوير الأعمال لخدمة اندرايف شحن في الشرق الأوسط: "سائقو الشحن الذين يقدمون خدمة جيدة من المرجح أن يحققوا مكاسب أعلى لأن الخدمة الجيدة تعني حصول على تقييمات أفضل مما ينعكس على زيادة الطلب على الرحلات والقدرة على طلب رحلات بسعر أعلى لذلك من المهم أن يعلم السائقون كيف يحصلون على تقييمات وترشيحات جيدة من قبل المستخدمين".

أضاف سيليان: ”أتاحت خدمات شحن وتوصيل البضائع القائمة على أساس الطلب عبر التطبيقات العديد من الفرص للسائقين الشحن الذين يفضلون العمل باستقلالية ودون قيود من الشركات ،على سبيل المثال قدمت خدمة اندرايف شحن بعض التغيرات عبر تطبيق سهلت على السائقين التخطيط لعملهم مثل تحديد متوسط المسافة المحددة والوقت بين نقطة بداية ونقطة الوصول بـ الرحلة إضافة إلى ذلك إمكانية السائق من التطلع على رحلات من خلال الخريطة".