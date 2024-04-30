الهلال والاتحاد في صدام جديد بكأس الملك السعودي

ينتظر جماهير الكرة الخليجية مواجهة من العيار الثقيل بين الهلال والاتحاد في نصف النهائي من كأس الملك السعودي الموسم الحالي 2024-2023.

وتأهل الهلال في ثمن النهائي أمام الحزم بثلاثية نظيفة، ثم فاز بنفس النتيجة على التعاون في ربع النهائي.

وصعد اتحاد جدة على حساب الفيحاء بنتيجة 3-0 في ثمن النهائي، ثم فاز على الفيصلي برباعية نظيفة في ربع النهائي.

يبحث الاتحاد عن إنقاذ الموسم بالوصول لنهائي كأس خادم الحرمين بعد خسارة السوبر لصالح الهلال وعدم المنافسة على لقب الدوري.

يقترب الهلال من التتويج بلقب الدوري السعودي في ظل الابتعاد بالصدارة عن النصر بفارق 12 نقطة، وحصد السوبر السعودي ويريد الثلاثية المحلية.

يأتي موعد مباراة الهلال السعودي اليوم ضد الاتحاد في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، 10:00 بتوقيت أبو ظبي عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 1) اتش دي.