اليوم.. نظر محاكمة أم قتلت طفلها في المنصورة

تتسلم الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، تقرير الطب النفسي حول القوى العقلية للمتهمة بقتل طفلها بعدما خنقته بايشارب ووسادة في كفر طهواي بالدقهلية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب رئيس الدائرة، والمستشار محمد حسن عاشور، والمستشار محمد صلاح البرعي، والمستشار مصطفى محمود محمد، وسكرتارية محمد عبد الهادي، وطارق عبد اللطيف.

وتحمل القضية رقم 23556 سنة 2023 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 2400 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

مستشفى الأمراض العقلية

وكانت محكمة جنايات المنصورة (الدائرة الثامنة) في الدقهلية، قررت الجلسة الماضية إحالة ربة منزل مقيمة بكفر الروك في مركز السنبلاوين إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية؛ لبيان مدى سلامة قواها العقلية، وحددت جلسة اليوم لورود التقرير، عقب اتهامها بالتخلص من ابنها الطفل خنقًا بإيشارب ووسادة؛ انتقامًا من أسرة زوجها، حيث أخبروه بسوء سلوكها وحرضوه على تطليقها.

وطلب دفاع المتهمة الجلسة السابقة عرضها على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية كونها تعاني من أمراض نفسية وتتلقى العلاج لدى أحد الأطباء النفسيين بعيادته الخاصة.

وكان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال "إسراء. أ. ع"، محبوسة، لأنها في يوم 9/8/2023 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، قتلت طفلها المجني عليه "مصطفى.ا"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدت العزم وبيتت النية على قتله وأعدت لذلك الغرض "غطاء رأس"، وما أن ظفرت به حال سباته حتى أحكمت قبضتها حول عنقه ووضعت وسادة فوق وجهه وظلت تكتم أنفاسه فأحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

وفى سياق اخر ألقت مباحث القليوبية، اليوم الإثنين، القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير متهم بغسيل أموال واستخدامها في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولته إصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق شراء وحدات سكنية وأراضي، وجرى التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لمباحث الأموال العامة تفيد قيام صاحب شركة استيراد وتصدير بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية وشراء قطعة أرض وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء السيارات.

وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة غسيل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 60 مليون جنيه، وجرى إلقاء القبض عليه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.