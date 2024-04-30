فريق جراحي بقنا ينجح في إعادة زراعة إصبع مبتور لشاب

قال الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، إنه في ضوء التنسيق المستمر مع مديريات وزارة الصحة بمحافظات جنوب الصعيد لتقديم خدمات صحية متكاملة لأبناء الإقليم بناء على توجيهات الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور احمد هاشم عبد اللاه عميد كلية الطب بقنا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، تم استقبال شاب من محافظة الأقصر مصاب ببتر في إصبع الابهام حيث تمكن فريق جراحي من قسم جراحة العظام وقسم التخدير والعناية المركزة من إعادة زراعة الاصبع المبتور.

وأضاف الدكتور سيد عبد الحميد رئيس قسم جراحة العظام بطب قنا، أنه فور استقبال الشاب بالإحالة من مديرية الصحة بالأقصر تم تشكيل فريق جراحي فوراً للتدخل وإعادة زراعة الإصبع المبتور حيث نجح الفرق من بعد عملية جراحية استغرقت اربع ساعات باستخدام الميكروسكوب الجراحي من إعادة زراعة الاصبع المبتور مرة أخرى وتوصيل الشرايين والأوردة والأعصاب ، وأجرى الجراحة الدكتور حسام احمد عطية مدرس جراحة العظام بطب قنا، كما ضم الفريق الجراحي الطبيب عبد الرحمن مدثر والطبيب علاء مصطفى المدرسين المساعدين بالقسم والطبيب حسام الأمير المعيد بالقسم والطبيب محمد سمير الطبيب المقيم وفريق قسم التخدير والعناية المركزة تحت اشراف الدكتور عبادي عبد اللاه رئيس القسم ومن هيئة التمريض احمد عبده.

الجدير بالذكر ان المريض بحالة جيدة ويتماثل للشفاء بالقسم الداخلي تحت المتابعة الطبية المستمرة.

من ناحية أخرى عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحى بمركز قوص، ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيلًا لاستراتيجية مصر 2030، وبحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس محمد نصر مدير عام الادارة العامة لشئون البيئة بمحافظة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيث استمع محافظ قنا، إلى عرض تفصيلى عن الإجراءات التي تم تنفيذها بمصنع تدوير المخلفات ﺑﻘﻮص والمقام على مساحة 69500 ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ، بطاقة انتاجية 30 طن / ساعة وبتكلفة مالية 6 مليون و 852 الف يورو، حيث تم الانتهاء من اعمال تجهيز الموقع واعمال الحفر والرفع المساحى بنسبة 100%، وبإجمالي نسبة تنفيذ 19.96%، فيما بلغ اجمالى نسبة التنفيذ بمشروع المدفن الصحى 16,46% والذى يقع على بعد 13.5 كم من مدينة قوص وعلى طول الجانب الشرقي من الطريق السريع الصحراوي قنا – الأقصر بتكلفة 73 مليون و841 الف جنيه بالاضافة الى 773 الف يورو.

ومن جانبه قال محافظ قنا، انه تم مراعاة اختيار موقع المشروع مطابق للمعايير واللوائح البيئية خارج المنطقة السكنية بعد إجراء الدراسات اللازمة للتوسع العمراني، ومراعاة اتجاه المياه الجوفية والرياح للحفاظ على المناطق السكنية المحيطة، وفقًا لخطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، التابع لوزارة البيئة، والممول من الاتحاد الأوروبي "EU" والحكومة السويسرية ممثلة في وزارة الدولة للشئون الاقتصادية "SECO"، والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني "KFW" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة.