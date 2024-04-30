كيف ساهمت الإصلاحات النقدية في جذب استثمارات جديدة للبورصة المصرية (شاهد)

قالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الأزمة الاقتصادية العالمية دفعت المستثمرين للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم من خلال الاستثمار في الذهب أو أسهم البورصة أو العقارات.

الاستثمار في أسهم البورصة

وتابعت “يعقوب” خلال لقائها مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامي أحمد دياب مقدما برنامج صباح البلد المذاع على قناة “صدى البلد” أن الأسهم تعتبر أصول فهي عبارة عن حصص في شركات تعمل في القطاعات الاقتصادية، موضحة أن بداية من 2022 بدأ الاهتمام المتزايد من قبل المواطنين نحو الاستثمار في أسهم البورصة.

ارتفاع عدد الأشخاص المكودين في البورصة بشكل إيجابي

وذكرت أنه خلال آخر عامين ارتفع عدد الأشخاص المكودين في البورصة بشكل إيجابي، ذلك ما انعكس على أحجام التداول مع تحقيق معدلات ربحية كبيرة، موضحة أن أداء البورصة المصرية خلال 2023 كانت بين أفضل البورصات العربية.

وأشارت إلى أن الإصلاحات النقدية التي نفذتها الحكومة في مارس الماضي، دفع التقارير العالمية بأن تشجع الاستثمار في البورصة المصرية والاقتصاد المصري، مع تزايد أحجام أموال الأجانب في السوق المصرية.

البورصة تواصل النزيف وتخسر 77.3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم



جدير بالذكر أن مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة الأحد الماضي واصلت موجة خسائرها الحادة متأثرة بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.

تراجع رأس المال السوقي للأسهم 77.3 مليار جنيه

تراجع رأس المال السوقي للأسهم 77.3 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.768.8 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 4.9% ليصل إلى مستوى 24639 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 4.72% ليغلق عند مستوى5714 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 4.8% ليغلق عند مستوى 8097 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 2.5 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات 3.7 مليار جنيه.