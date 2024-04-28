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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

البورصة تواصل التراجعات الحادة وتتكبد 57 مليار جنيه في مستهل التعاملات

تداولات البورصة المصرية
تداولات البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة بمنتصف جلسة تعاملات اليوم الاحد موجة تراجعاتها الحادة متأثرة بعمليات البيع المكثف من جانب المستثمرين.

خسر  رأس المال السوقي للأسهم  57 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.717.6 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 2.9% ليصل إلى مستوي 25154 نقطة.

هبط مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.3% 

 

تراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 3.1%.

 

 

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