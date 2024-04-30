النائب حمدي سعد: زيارة أمير الكويت تجسيد للعلاقة التاريخية والاستراتيجية بين البلدين

أكد النائب حمدي سعد عضو مجلس النواب رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكويتيه ، أن زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، إلي القاهرة اليوم، ولقائه مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجسيد للعلاقه التاريخيه والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين ، وتأكيد على وحدة الرؤي بين الزعيمين الشقيقين في مختلف القضايا الإقليمية والعربية.

واضاف سعد في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن العلاقات بين مصر والكويت متفردة ولها خصوصيه عبرت عنها مواقف البلدين الشقيقين ، وترجمت المحبه المترسخه بين القيادة علي مر التاريخ ، وبين الشعبين الذين تربطهم أواصر المحبه والدم ووحدة المصير .

واشاد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكويتية ، بعمق العلاقات وتقدير القيادة المصرية والشعب المصري لضيف مصر الكريم الغالي ، في أول زيارة رسميه لة الي مصر بعد توليه مسند الإمارة ، مؤكداً بأن تطابق الرؤي بين الزعيمين يدفع العلاقات المصرية الكويتيه الي آفاق عاليه تحلق في سماء الإخوة والتلاحم.

وعبر سعد عن تفاؤله من زيارة أمير الكويت التي ستعزز العلاقات الثنائية بين البلدين ، وتدعم الشراكة بين البلدين ، مثمناً دور الكويت في الوقوف الي جانب مصر والقرار المصري في العديد من المواقف التاريخيه التي عبرت عنها شهامه حكام الكويت علي مر التاريخ.

وبين عضو مجلس النواب أن العلاقة التي تجمع مجلس النواب المصري ومجلس الأمة الكويتي فريدة ومتميزة بفضل دعم قيادات البرلمان في البلدين ونواب البرلمان الحريصين علي تعزيز التعاون المشترك من خلال جمعية الصداقة البرلمانية المصريه الكويتيه وغيرها من أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين.