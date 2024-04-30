ضبط عامل أشعل النيران في سيارة زوج شقيقته بسوهاج

شهد قسم ثان سوهاج إندلاع حريق في سيارة ملاكي أثناء توقفها أمام منزل مالكها مشرف مبيعات يقيم بدائرة القسم وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده عقب الدفع بسيارتي إطفاء وبسؤال صاحبها أفاد بأن شقيق زوجته وراء إرتكاب الواقعة بسبب خلافات المصاهرة وجرى ضبط المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة ثان سوهاج بلاغا بوجود حريق في سيارة ملاكي بدائرة القسم .

وإنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق في سيارة ملاكي ملك "محمد . ص . ط . م" 49 سنة مشرف مبيعات بشركة خاصة يقيم بذات الناحية حال توقفها أسفل منزله وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده .

لم ينتج عن الحريق أي إصابات أو خسائر في الأرواح وبسؤال مالك السيارة إتهم زوج شقيقته "إسلام . ك . ك . ع" 40 سنة عامل يقيم بدائرة قسم أول سوهاج بإشعال النيران بسيارته بسبب خلافات المصاهرة فيما بينهما.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء العمومة بسبب خلافات على حد فاصل بين الأرض الزراعية استخدمت فيها الأسلحة النارية نتج عنها إصابة عامل ونجله ونجلنه طرف أول برش خرطوش متفرق بالجسم وإصابة ربة منزل طرف ثان بجروح رضية بفروة الرأس واليد اليمنى وجرى ضبط طرفـي المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل المصابين لمستشفتي سوهاج الجامعي الجديد وجرجا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة كل من طرف أول "أحمد . ب . ا . ح" 52 سنة عامل مصابًا برش خرطوش بالقدم اليمنى وجرح بفروة الرأس ونجليه "عاطف . ا . ب . ا" 28 سنة عامل مصابًا برش خرطوش بالساق اليسرى و"تهاني . ا . ب" 23 سنة لا تعمل مصعبة برش خرطوش بالقدم اليمنى وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج .

وطرف ثانٍ كل من "حسين . م . ع . ح" 55 سنة سائق ونجل عمومته "عبد العال . ع . ع . م" 43 عامل وزوجة شقيق الأول وعمة الثاني "كريمة . ع . م . ا" 55 سنة ربة منزل مصابة بجرح رضي بفروة الرأس وأخر باليد اليمنى وتم نقلها لمستشفى جرجا العام والطرفان أبناء عمومه يقيمان بذات الناحية.

وجرى التحفظ على طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح المستخدم عبارة عن بندقية خرطوش وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وإتهم الطرف الأول الأول والثاني من الطرف الثاني بالتعدي عليهم وإطلاق أعيرة من الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهما مما نتج عنه إصابتهم المشار إليها بسبب خلافات على حد فاصل بأرضهم الزراعية بذات الناحية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .