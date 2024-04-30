الضرائب: إرسال 400 مليون إيصال على المنظومة الإلكترونية

أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني وكذلك توعيتهم بأهمية إصدار إيصالات إليكترونية ، وأعلنت أنه بلغ إجمالى الإيصالات المرسلة على المنظومة حتى الآن أكثر من 400 مليون إيصال .

وطالبت الممولين والمكلفين الصادر لهم قرار إلزام رقم (139 ) لسنة 2024 الخاص( بالمرحلة الفرعية الرابعة ) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه والسلع المباعة للمستهلك النهائى ، وذلك اعتبارًا من 15 مايو 2024 ،وكذلك عليهم التسجيل علي البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز ( فاتورتك – حمايتك و جايزتك ) و ذلك إعتبارا من 15 مايو 2024 ، علما بأنه يمكن الإطلاع على قرار ( المرحلة الفرعية الرابعة ) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى ، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

وأكدت "رشا عبد العال" على ضرورة إلتزام الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد ،لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد جريمة تهرب ضريبي، يُعاقب عليها القانون ، لافتًة إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

زأشارت إلى أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني ، حيث يتم تنظيم العديد من ورش العمل عن منظومة الايصال الالكتروني، للممولين الملزمين بالمنظومة وذلك للتعريف بها ، وكيفية التعامل معها وتقديم الدعم الفني اللازم ، مطالبًة الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني ، ضرورة الإلتزام بالانضمام للمنظومة ، لافتَة إلى أنه يمكن الإطلاع على قرارات الإلزام بالمنظومة ، وكذلك على كافة الفيديوهات الخاصة بشرح كيفية التكامل الفنى مع المنظومة ، وكذلك خلال الإطلاع على الأدلة الاسترشادية (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى) من خلال الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

الجدير بالذكر أن منظومة الإيصال الإلكترونى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكتروني يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائى ، مشيرة أنه يمكن للممولين الملزمين بالمراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية ، والثانية الفرعية ،والثالثة الفرعية ،والرابعة الفرعية) ، من منظومة الإيصال الإلكترونى ،والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (289 ) لسنة 2022 ، والقرار رقم (345 ) لسنة 2022 ، والقرار رقم ( 588 ) لسنة 2022 ، والقرار رقم ( 168) لسنة 2023، والقرار رقم (396 ) لسنة 2023 ،وقرار رقم (139 ) لسنة 2024، وكذلك الممولون والمكلفون الواقعون في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ الصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (484 ) لسنة 2022 ،و أيضا الممولون والمكلفون الواقعون فى نطاق الساحل الشمالي والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (498) لسنة 2023 ارسال استفساراتهم على الايميل التالي

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ويمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.