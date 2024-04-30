مصرع خمسيني وإصابة نجل شقيقته في حادث سير بصحراوي سوهاج الشرقي

شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق نتج عنه مصرع حاصل على دبلوم في العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة المركز وإصابة نجل شقيقته في العقد الرابع من العمر بكسر بعظام الجمجمة وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي ورفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تفاصيل الواقعة جاءت عندما تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بوجود حادث إنقلاب سيارة ومتوفى ومصاب بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز .

وإنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز أنه أثناء سير السيارة "ملاكي" قيادة "عاصم . ب . ا" 50 سنة حاصل على دبلوم يقيم دائرة المركز إختلت عجلة القياده بيده مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة مرافقه نجل شقيقته "إبراهيم . ا . ا" 38 سنة عامل يقيم بذات الناحية باشتباه كسر بعظام الجمجمة.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الجديد عامل يبلغ من العمر 27 سنة يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابًا برش خرطوش بالظهر على يد سائق توك توك وشقيقه أثناء عبث الثاني بسلاح ناري خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ وأحدثت إصابته وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات الأولية وجرى ضبط المتهمين والسلاح المستخدم بإرشاد الثاني وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بوصول "أحمد . خ . ع . ا . ق" 27 سنة عامل يقيم بدائرة المركز مصابًا برش خرطوش بالظهر، وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات الأولية .

وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد المجني عليه رفقة صديقيه كلٍ من "أحمد . ع . ا . م" 23 سائق توك توك وشقيقه "محمد . ع . ا . م" 17 سنة عامل يقيمان دائرة المركز وحال عبث الثاني بسلاح خرطوش كان بحوزته خاص بشقيقه الأول المتهم معه في الواقعه خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ أحدثت إصابة المذكور التي أودت بحياته .

وبسؤال والد المُتوفى "خالد . ع . ا" 55 سنة يقيم دائرة مركز جرجا أفاد بمضمون ما تقدم ونفى الشبهه الجنائية في الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن جهات التحقيق المختصة تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم بإرشاد الثاني وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .