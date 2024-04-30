اقتصادي: المقاطعة تساهم في انخفاض الأسعار

دشن العديد من المواطنين في الكثير من المحافظات حملة لمقاطعة اللحوم، على غرار خليها تعفن" والتي تسببت في انخفاض الأسعار للأسماك في بورسعيد الباسلة، حيث أحدثت انخفاضًا في الأسعار إلى حد ما مقارنة بالفترة الماضية.

نجاح المقاطعة

وتعليقًا على ذلك، قال الباحث الاقتصادي محمد محمود عبدالرحيم، إن السوق عرض وطلب وكلما زاد العرض وقل الطلب انخفض السعر، والمقاطعة تؤثر في جانب تقليل الطلب وبالتالي تساهم في انخفاض الأسعار، موضحًا أن الحكم على نجاح المقاطعة من عدمها من خلال تقييم مدى استمرارها لوقت طويل و رد فعل التجار للمقاطعة و بلا شك تعد المقاطعة أحد أدوات المستهلكين للضغط على التجار لضبط الأسعار.

هامش ربح التجار

وأشار محمد محمود في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن السعر المتاح للمستهلك يتكون من التكلفة بالإضافة إلى هامش ربح و في بعض الأحيان يكون هامش الربح مبالغ فيه بالمقارنة بقيمة السلعة في شكلها النهائي وبالتالي يرى المستهلك في معظم الأوقات أن هامش ربح التجار هو جوهر الأزمة.

رفع الطلب على اللحوم

وأضاف الباحث الاقتصادي، أنه أمام المقاطعة يجد التجار أنفسهم أمام أحد الاحتمالات أولها خفض الأسعار وتحقيق خسارة مقبولة ولمرة واحدة أو الاستمرار في التمسك بالأسعار المرتفعة وتكبد خسائر أكبر ولفترة أطول، مضيفًا هناك عامل مهم للغاية في تقييم تجربة المقاطعة يخص المستهلك و هو ارتفاع "السلع البديلة " فمثلا إذا تمت مقاطعة الأسماك فذلك يرفع الطلب على اللحوم والدواجن، وبالتالي زيادة أسعار السلع البديلة نتيجة ارتفاع الطلب على هذه السلع.

أسعار السلع في الأسواق

وأكد الباحث الاقتصادي محمد محمود عبدالرحيم، أن الحل الجذري لارتفاع أسعار السلع في الأسواق هو رقابة الأسواق مع المتابعة الحكومية لتكلفة المنتجات، فضلاً عن معالجة أسباب ارتفاع التكاليف من الأساس كعدم استقرار سعر الصرف وارتفاع أسعار الطاقة وغيرها من مكونات التكلفة، كما لابد من اطلاع الأجهزة الرقابية على معرفة هامش الربح الحقيقي بمنتهى الشفافية وخصوصًا للسلع الاستراتيجية.