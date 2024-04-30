سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

سعر الريال السعودي، يبحث الكثيرون بشكل شبه يومي عن الريال السعودي بالتزامن مع اقتراب موسم الحج هذا العام.

فيما تستقر أسعار الريال السعودي اليوم، وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الريال وفق أخر تحديث قامت به البنوك عبر مواقعها الإلكتروني..

سعر الريال السعودي اليوم 30-4-2024

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 12.75 جنيه للشراء، و12.79 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.75 للشراء و12.78 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر 12.73 للشراء و12.76 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.73 للشراء، و12.78 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 12.72 للشراء، و12.80 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 12.69 للشراء، و12.74 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة 12.68 للشراء، و12.77 للبيع.

سعر الريال السعودي في كريدى أجريكول 12.74 للشراء، و12.79 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 12.63 للشراء، و12.79 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 12.32 للشراء، و 12.77 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبى الإسلامي 12.78 للشراء، 12.81 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربى الدولي 12.74 للشراء، و 12.77 للبيع.

سعر الريال السعودي في (CIB) البنك التجاري الدولي 12.66 للشراء، و12.75 للبيع.

سعر الريال السعودي في NBK بنك الكويت الوطني 12.66 للشراء، و12.78 للبيع.

سعر الريال السعودي في "Saib" بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 12.55 للشراء، و12.77 للبيع.

سعر الريال السعودي QNB في الأهلي 12.63 للشراء، و12.79 للبيع.