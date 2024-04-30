الدوسري ومالكوم يقودان تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتحاد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره اتحاد جدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم.



ومن المنتظر أن تشهد مباراة الهلال أمام الاتحاد إثارة ومتعة كبيرة، خاصة وأن الفريقان يمتلكان كوكبة من النجوم العالميين.

ويرغب خورخي جيسوس، المدير الفني للهلال في تحقيق الفوز وتأكيد سيطرته على مباريات الزعيم أمام العميد خلال الموسم الحالي.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتحاد

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: رينان لودي- على البليهي- كاليدو كوليبالي- سعود عبدالحميد.

الوسط: روبين نيفيز- سيرجي سافيتش- ميشايل ديلجادو.

خط الهجوم: سالم الدوسري- صالح الشهري- مالكوم أوليفيرا.

موعد مباراة الهلال واتحاد جدة والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مواجهة الهلال أمام اتحاد جدة في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، والتي يشهدها ملعب عبد الله الدولي.

بينما ستُنقل مواجهة الهلال أمام اتحاد جدة عبر شبكة قنوات ssc السعودية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات ماضية.