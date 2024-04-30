تعرف على سعر الذهب صباح اليوم

شهد سعر الذهب صباح اليوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024، استقرارًا بمختلف الأعيرة، وذلك قبل بداية تعاملات الصاغة اليوم حيث سعر جرام الذهب عيار "21" وهو الأكثر انتشارًا ومبيعًا 3090 جنيهًا وذلك بدون المصنعية.

سعر الذهب اليوم 30-4-2024

وكانت أسعار الذهب انخفضت بشكل طفيف نهاية تعاملات أمس، وسط حالة من التذبذب بالأسواق العالمية.

ووفق لأخر تحديث لموقع شعبة الذهب والمجوهرات نرصد سعر الذهب صباح اليوم..

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3531 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3090 جنيه.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2648 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2065 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهبي 24720 جنيه.

وجاءت سعر الأوقية 2336 دولار.

يذكر أن هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب و المجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية كشف بداية أبريل عن ارتفاع الطلب علي المشغولات الذهبية بالأسواق المحلية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم بمناسبة الأعياد في مقابل استقرار نسبي في الطلب علي السبائك و الجنيهات الذهبية كوعاء ادخاري .

وأوضح خلال التقرير الذي تم نشره على الموقع الرسمي شعبة الذهب والمجوهرات، أن استقرار اسعار الصرف وتوافر السيولة الدولارية كان له أثرا مباشرا علي استقرار أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع تحركات طفيفة استجابة للارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأسواق العالمية .

يشار إلى أن أسعار الذهب لا زالت في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، متأثرة بالصراعات العالمية والإقليمية بجانب ارتفاع سعر الدولار.

وفي نفس السياق من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي الأميركي في 30 أبريل وأول مايو، وتصدر بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة، وكلاهما من العوامل المهمة للأسواق هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في نطاق بين 5.25 و5.5% خلال هذا الاجتماع.