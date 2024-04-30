موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم للعاملين بالقطاع الخاص

أيام قليلة تفصلنا عن موعد عيد شم النسيم 2024 وموعد إجازة عيد العمال، بعد إصدار قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حسن شحاتة، وزير العمل، بتحديد موعد إجازة عيد العمال مع إجازة شم النسيم للموظفين في الدولة.

إجازة رسمية مدفوعة الأجر

وقد أعلن وزير العمل حسن شحاتة، أن يوم الأحد المقبل، الموافق 5 مايو 2024، ويوم الإثنين، الموافق 6 مايو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وعيد شم النسيم، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

عيد العمال وعيد شم النسيم

يأتى ذلك فى ضوء نص قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 1354 ، ورقم 1355 لسنة 2024 والذي نص في مادته الأولى على أن: " يكون يومى الأحد والإثنين الموافقين 5 و 6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم ، وفى إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

وقد وزعت وزارة العمل كتابين دوريين رقم 12 ورقم 13 لسنة 2024 ، بذلك على مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص.

تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص

وفي السياق، هنأ وزير العمل شعب وعمال مصر؛ بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطني في بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في بناء مصر ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة بمختلف القطاعات.

عيد القيامة المجيد

كما هنأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمنحنا المزيد من العزم على مواصلة التكاتف لتبقى الدولة في وحدة نسيجها؛ نموذجًا يهدي الإنسانية للخير والنماء، داعيًا الله أن يجعله عيد خير على وطننا الغالي، وأن يحفظ الله مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.