غزل المحلة يكشف أسباب المنافسة على الصعود للممتاز

أكد وليد خليل رئيس نادي غزل المحلة، أن فوز فريقه ضد لافيينا بدوري القسم الثاني، خطوة هامة في طريق الفريق نحو العودة إلى الدوري المصري الممتاز.

وحقق غزل المحلة فوزا غاليا على لافيينا بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة من المرحلة الثانية لدورى الصعود رافعا رصيده إلى 49 نقطة فى وصافة جدول الترتيب، ويتبقى له مباراة وحيدة أمام بروكسى في الجولة الأخيرة للمسابقة.

وتابع خليل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "مدينة المحلة تعيش ليلة سعيدة، واستاد المحلة هو ملعب رعب والجمهور هو الداعم لنا، وسعداء أننا نعمل على العودة للممتاز سريعًا بعد الهبوط".

وأضاف وليد خليل: "قررنا الحفاظ على جميع اللاعبين أمثال عبده يحيى والإخميمي ومحمد جابر وتم تعديل عقودهم، لأن هدفنا كان الصعود، وننتظر مباراة بروكسي لحسم التأهل".

وأصبح غزل المحلة على بعد خطوات من مزاملة بتروجت بالصعود لدوري الأضواء، وحرس الحدود في المركز الثالث، وإن كان لابد من انتظار نتائج الفريقين في الجولة الأخيرة، في حال فوز المحلة على بروكسى يصعد مباشرة للدورى، أما فى حال التعادل وفوز حرس الحدود على القناة يصعد الفريق للأضواء ويذهب المحلة للدورة الرباعية.