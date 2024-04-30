مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين بمركز الفتح في أسيوط

فرضت الأجهزة الأمنية بأسيوط كردونًا أمنيًّا على قرية بنى عليج التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط عقب وقوع مشاجرة بالأعيرة النارية لمشادة كلامية بين عائلتين، أسفرت عن إصابة شخصين، وتحفظت الأجهزة الأمنية على عدد من المتهمين من الجانبين، تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من اللواء توفيق جاد، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بإصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمركز الفتح.

وانتقل فريق البحث الجنائى وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبينت إصابة شخصين بطلقات نارية، وهما "أحمد. ا. ع"، ٢٥ سنة، و"أحمد. ح. ا" ٣٠ سنة، فى مشاجرة بين عائلتين نتيجة لمشادة كلامية بقرية بنى عليج التابعة لمركز الفتح، وتم فرض كردون أمنى بالقرية، وفض المشاجرة، والقبض على المتهمين.

وفي سياق متصل عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع قيادات التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة لمتابعة الاستعدادات لانطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024 للنقل والشهادة الإعدادية، والمقرر لها أن تبدأ الأربعاء الموافق 8 مايو المقبل، وتنتهي 23 مايو 2024 لاستعراض كافة الإجراءات اللازمة لسير أعمال الامتحانات بشكل يوفر أجواء مناسبة للطلاب.

وشدد محافظ أسيوط، على أهمية تحقيق التناغم والتعاون في تنفيذ كافة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بضبط سير لجان الامتحانات والتأكيد على جاهزية المدارس وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية مع الالتزام بإجراء الامتحانات وفقًا للقواعد المنظمة لها وعدم وجود أية معوقات أمام أعضاء لجنة النظام والمراقبة واستيفاء كافة الشروط القانونية لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات.

وأكد سعد علي الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والحفاظ على سرية أوراق الأسئلة باستخدام تقنية الباركود لضمان حقوق ومصلحة الطالب ومواصلة الاجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية.