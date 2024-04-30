غياب 6 أشهر يضع ريم وبربري في مرمى التساؤلات| حقيقة انفصال الثنائي

ريم وبربري، ثنائي معروف على مواقع التواصل الاجتماعي وحازا على إعجاب الجماهير بمحتواهما الترفيهي والكوميدي، بجانب علاقتهما القوية وترويجهما للسعادة الزوجية والحياة المثالية، في الساعات وتريندات بحث جوجل وأصبحا حديث وسائل السوشيال ميديا بعد تداول شائعات تفيد بانفصالهما، وذلك بعد انقطاعهما عن نشر محتوى جديد على منصات التواصل الاجتماعي لفترة طويلة.

ريم وبربري

حقيقة انفصال ريم وبربري

كان آخر مقطع فيديو للثنائي ريم وبربري، على صفحتهما الرسمية على اليوتيوب منذ 6 أشهر، المكونة من 2 مليون متابع، كما أن آخر فيديو لهما على منصة التيك توك منذ شهر يناير الماضي، وأخذ رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتسائلون عن سبب غياب الثنائي الشهير ومعرفة السر وراء عدم نشر أي فيديوهات منذ فترة طويلة، فعلق أحد المتابعين قائلًا: يا جماعة أنتم مختفيين ليه ومش بتنزلوا فيديوهات خالص، هو فيه حاجة؟، بينما علق آخر: أنا حاسة إن ريم وبربري متخانقين، مختفيين بقالهم كتير ربنا يستر، بينما تساءلت أخرى عن سبب الاختفاء قائلين، هو انتوا انفصلتوا؟.

ولكن لم يصدر أي تصريح رسمي من ريم وبربري يؤكد أو ينفي انفصالهما. ولم يلغ أي منهما متابعة الآخر على إنستجرام.

ريم وبربري

ريم وبربري

من هما الثنائي ريم وبربري

ريم وبربري هما صانعي محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، واللذان اشتهرا بخفة الظل وحياتهم الزوجية المليئة بالمغامرات والتشويق، يمتلك ريم وبربري 5 ملايين متابع على منصة تيك توك، بينما يمتلكان أكثر من 200 ألف متابع على منصة فيسبوك.

ومن أشهر الفيديوهات التي يقوم بها الثنائي هي المقالب في بعضهم البعض، والذي يختبر بها بربري ذكاء ريم في حل بعض الأسئلة ولكن في الغالب لا تجيب عليها ريم بشكل صحيح، حتى ولو كانت الإجابة واضحة بشكل صريح، مما أثار استياء كثير من المتابعين في بعض الأحيان الذي من وجهة نظرهما كانت ريم تتعمد أو تصطنع عدم معرفة الإجابة، وبربري يقلل من ذكائها لدعم المحتوى.

ريم وبربري

كانت بداية الثنائي عبر فيديوهات رياضية، والتي ظهرت فيها ريم مرتدية ملابس رياضة دائمًا فكان الجمهور يشعر بالصدمة كلما رآها في ملابس السيدات أو بمساحيق التجميل، وكان الجمهور معجب بـ لياقتها البدنية العالية، حيث كانت تظهر مع زوجها في كثير من الأحيان لعمل تحديات طاقة وتحمل، وفي كثير من الأحيان تحمله على أكتافها أو يحملها هو أثناء عمل تمارين الضغط.