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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاعب الزمالك السابق: جوميز مدرب سيئ.. وتبديلاته خاطئة

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن جوزيه جوميز، المدير الفني للأبيض مدرب سيئ، مُشيرًا إلى أن تبديلاته خاطئة.

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وقال أحمد دويدار : "من الطبيعي أن يفوز الأهلي والزمالك على مازيمبي ودريمز حتى وإن لعبا تلك المباراتين بالناشئين.. الفوارق المالية والفنية بين الأهلي والزمالك مع هذين الفريقين كبيرة للغاية".
وأضاف: "جوزيه جوميز مدرب سيء ويقوم بتبديلات خاطئة.. كيف شارك جوميز بزياد كمال في مباراة الإياب أمام دريمز، بعد ابتعاده عن الملاعب".
وتابع: "إن لم يكن جوزيه جوميز غير مقتنع بمحمد شحاتة سيكون مدربًا فاشلًا.. ليس مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي أو جوميز ليس لديهما المرونة".
وأتم أحمد دويدار تصريحاته قائلًا: "على حسام حسن، على المدير الفني لمنتخب مصر ضم عمرو جابر، لاعب الزمالك، إلى معسكر الفراعنة القادم".

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