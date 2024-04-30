لاعب الزمالك السابق: جوميز مدرب سيئ.. وتبديلاته خاطئة
أكد أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن جوزيه جوميز، المدير الفني للأبيض مدرب سيئ، مُشيرًا إلى أن تبديلاته خاطئة.
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وقال أحمد دويدار : "من الطبيعي أن يفوز الأهلي والزمالك على مازيمبي ودريمز حتى وإن لعبا تلك المباراتين بالناشئين.. الفوارق المالية والفنية بين الأهلي والزمالك مع هذين الفريقين كبيرة للغاية".
وأضاف: "جوزيه جوميز مدرب سيء ويقوم بتبديلات خاطئة.. كيف شارك جوميز بزياد كمال في مباراة الإياب أمام دريمز، بعد ابتعاده عن الملاعب".
وتابع: "إن لم يكن جوزيه جوميز غير مقتنع بمحمد شحاتة سيكون مدربًا فاشلًا.. ليس مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي أو جوميز ليس لديهما المرونة".
وأتم أحمد دويدار تصريحاته قائلًا: "على حسام حسن، على المدير الفني لمنتخب مصر ضم عمرو جابر، لاعب الزمالك، إلى معسكر الفراعنة القادم".