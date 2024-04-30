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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو يكشف كواليس جديده عن مشواره في الزمالك.. ويوجه رسالة لحسين لبيب

بوابة الوفد الإلكترونية

وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك و منتخب مصر السابق التحية لحسين لبيب، رئيس الأبيض، بعد سفره مع بعثة الفريق الأول إلى غانا.

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وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك أدار مباراة الإياب أمام دريمز بشكل أفضل من مباراة الذهاب، والفريق تحلى بالصمت".
وأضاف: "أحيي حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، فهو يتعب من أجل الزمالك، وأنا أحترم من يتعب لأجل الزمالك.. هناك رؤساء أندية يخافون من السفر في المباريات الصعبة، إلا أنه قرر السفر مع الفريق إلى غانا".
وتابع: "اللاعبون عندما يرون الإدارة معهم يشعرون بالمساندة.. أتذكر أنني سافرت 4 مباريات مع الزمالك أثناء تواجدي كمدير فني وأنا رئيس البعثة، لأنه لا يريد أحد السفر معي".
وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "البعض في إدارة الزمالك كانوا يريدون أن أتلقى الهزيمة في تلك المباريات لأنهم كانوا اتفقوا مع مدرب آخر، لكنني فزت بتلك المباريات".

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