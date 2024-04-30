"الحوثي" يستهدف سفينتين ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر

صرح المتحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع، في كلمة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أن الجماعة استهدفت مدمرتين أميركيتين والسفينة "سيكلاديز" في البحر الأحمر فضلا عن استهداف السفينة "إم.إس.سي" في المحيط الهندي.

"الحوثي" يستهدف سفينتين ومدمرتين أميركيتين

وحسبما ذكر سريع ؛ فقد تمت عملية استهداف السفينة "سيكلاديز" من خلال القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسيّر الخاص بالحوثيين.

وفي وقت مسبق ؛ أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، أمس الإثنين، أنها تلقت بلاغا عن استهداف سفينة حاويات ترفع علم مالطا بثلاثة صواريخ وهي في طريقها من جيبوتي إلى مدينة جدة السعودية.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية؛ إن مسؤول الأمن في إحدى الشركات أبلغها بوقوع انفجار على مقربة من سفينة تجارية.

وأضافت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السفينة وطاقمها بخير وأن السلطات تحقق في الواقعة.

ويشن الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر، ويقولون إنها تعبير عن التضامن مع الفلسطينيين في مواجهة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأدت هجمات الحوثيين في منطقة البحر الأحمر إلى عرقلة حركة الشحن العالمية ودفعت الشركات للجوء إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأطول والأعلى تكلفة حول إفريقيا.

آخر تفاصيل “صفقة التهدئة في غزة”

كما أفادت مصادر مصرية مطلعة ، اليوم الثلاثاء، بأن وفد حركة "حماس" غادر القاهرة، وسيعود مرة أخرى برد مكتوب على مقترح صفقة التهدئة.

وكشف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الإثنين، عن طبيعة المقترح المقدم لحركة "حماس" للوصول إلى هدنة في قطاع غزة.

وبحسب ما نشرت وكالة "فرانس برس" فقد أوضح كاميرون خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض أن المقترح يتضمن وقف إطلاق نار لأربعين يوما، والإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.

جدير بالذكر أن المقترح صاغته مصر وأدخلت عليه إسرائيل تعديلات، وقدم العرض الجديد بعدما أصرّت "حماس" في منتصف أبريل على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزّة، وهو شرط ترفضه إسرائيل.