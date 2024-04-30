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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: عامر حسين بيطلع لسانه للجميع.. وعلى المسئولين مطالبته بالصمت

عامر حسين
عامر حسين

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يريد النظر لتطور الدوريات الأخرى.

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وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عامر حسين بيطلع لسانه للجميع، وهناك إصرار على الفشل، ولا يريد النظر لتطور جميع الدوريات حوله".
وأضاف: "لا ألوم عامر حسين، بل ألوم من يصر على استمراره في هذا المنصب.. عامر حسين لا يستطيع الفهم أن الدوري الإنجليزي الممتاز أصبح أقوى دوري في العالم، ولا يوجد به نادٍ يطلب تأجيل مبارياته".
وتابع: "الأهلي إذا لعب في الدوري الإنجليزي لم يكن ليفضله أحد على ليفربول، الذي شارك في بطولة كأس الرابطة أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية".
وأكمل: "الدوري الإنجليزي لا يوجد به أحد يأخذ الأوامر، الأهلي إذا لعب في الدوري الإنجليزي لم يكن ليتم تأجيل أي مباراة له".
وواصل: "العالم تطور في كل مكان، وهناك احترام للمسابقة يأتي من أهل اللعبة، ما تفعله دفع الدوري إلى الهاوية".
وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "على أحد المسئولين في اتحاد الكرة المصري أن يطالب عامر حسين بالصمت، وألا يتحدث كثيرًا في وسائل الإعلام".

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