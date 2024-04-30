توريد معدات محطة الفرز الأولي بمدينة نويبع

أعلن اللواء هشام آمنة أنه تم الانتهاء من توريد المعدات اللازمة لمحطة الفرز الأولي بمدينة نويبع وتتضمن ميني لودر محوري (compact loaders) + شوكة ،ومكبس معادن،مكبس مفروزات خفيفة ،ومولد 100 ك.ف.أ PRIME POWER)) بخزان وقود 500 لتر .

مشيراً الى انه تم ايضاً الإنتهاء من كافة الأعمال المدنية للمحطة والتي شملت تركيب عدة مظلات معدنية لتغطية خط الفرز على مساحة 100م2، و لتغطية المكابس على مساحة 65م2،و لتغطية المعدات والمولد على مساحة 50م2، وتركيب سور سلك شبكي على السور القائم بالمصنع بإرتفاع 1.5 متر على كامل محيط المصنع بإجمالي 580 متر.

وكذلك تركيب لوحة الكهرباء لتشغيل عدد 2 محرك كهربي خاص بخط سير الفرز، وتركيب خزانات مياه بالمواتير تكفي استهلاك المحطة بسعة لا تقل عن 200000 لتر بكافة مشتملاته، وتوريد المواتير ومواسير التوصيل وكل مايلزم طبقا لاصول الصناعة،إضافة الى اعادة تأهيل المبني القائم فرشة بالاثاث اللازم من مكاتب وكراسي ودولاب وخلافة.

كما قامت لجان المتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة بتسليم محطة الفرز الاولى بمدينة نويبع إلى المحافظة.

مشيرًا إلى انه تم الإنتهاء من توريد خط فرز المخلفات بطول 16 متر، مؤكدًا أن الوزارة تتابع عَلِي قدم وساق كافة مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للمخلفات ودخولها الخدمة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى نظافة الشوارع فى أسرع وقت ممكن.