محافظ جنوب سيناء يفتتح أعمال تطوير العمارات السكنية بمدينة طابا

فى إطار الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، افتتح اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، أعمال تطوير الوحدات السكنية التي كانت قد تعرضت للتضرر نتيجة لسقوط مسيرة منذ عدة أشهر، وذلك على هامش احتفالات المحافظة بالذكرى ال42 لتحرير سيناء.

وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومحمد حسن، رئيس مدينة طابا، واللواء مهندس بدر حسني مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة والشيخ سلامة مسمح شيخ قبيلة الأحيوات،

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه تم إصلاح كافة التلفيات التي تعرضت لها الوحدات السكنية، إضافة إلى تطوير الحي بالكامل، من خلال رفع كفاءة الوحدات السكنية وتحويلها إلى إسكان فاخر يليق بمواطني المدينة، إضافة إلى تطوير الطرق واللاند سكيب.

ودعا محافظ جنوب سيناء، السائحين من مختلف جنسيات العالم لزيارة مدينة طابا، مؤكدا أن الأمن والأمان يسود ربوع المدينة وكافة مدن المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن مصر قادرة على تخطي هذه الأزمات العابرة، والنهوض سريعا، مشيرا إلى أن الجسم الذي سقط لم يحدث تلفيات بالغة الأثر، ورغم ذلك جرى تطوير المنطقة .

ومن جانبه، قال اللواء مهندس بدر حسني، مدير مديرية الإسكان بجنوب سيناء، إنه جرى تطوير كافة الوحدات السكنية التي توجد بالمنطقة بالكامل.

لافتا انه لم تقتصر أعمال التطوير على العمارتين فقط، وجرى التطوير باستخدام أجود أنواع الخامات، وشملت أعمال التطوير داخل وخارج العمارات، بتكلفة إجمالية بلغت 6,5 مليون جنيه، وانه لم يحدث تلفيات في أساس المباني، وكافة التلفيات كانت سطحية، وجرى إزالة كافة حوائط العمارات التي تأثرت، وإعادة بنائها من جديد، وأعمال السباكة والكهرباء، وكافة أعمال التشطيبات بشكل عام.