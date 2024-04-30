محافظ جنوب سيناء يتفقد مستشفى طابا ووحدة طب الأسرة

فى إطار الإحتفال بذكرى تحرير سيناء، وخلال جولته التفقدية بمدينة طابا، قام اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمتابعة آداء تقديم الخدمة الطبية لأهالي مدينة طابا، وذلك خلال زيارته لمستشفى طابا المركزي، ووحدة طب الأسرة بالقرية البدوية بطابا، كما تابع سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.



واستمع المحافظ لطلبات أهالي المدينة ومقترحاتهم وشكواهم الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل واجرى اتصالا بالجهات المعنية لتلافي تلك الملاحظات والشكاوى.

تطوير منفذ طابا البري ..





وفي سياق آخر تفقد اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، أعمال التطوير الجارية بمنفذ طابا البري، للوقوف على مراحل التنفيذ على أرض الواقع، وإن توسعة وتطوير المنفذ كان ضرورة ملحة خاصة من خلال رفع كفاءة المنفذ ومضاعفة طاقته لاستيعاب نحو 700 ألف سائح.

كما حرص محافظ جنوب سيناء خلال التفقد علي لقاء السائحين بالمنفذ من عرب 48 والاستماع لآرائهم وابلاغهم رسالة ان طابا آمنة وهناك العديد من المقاصد السياحية بها وطالبهم بنقل الصورة الحقيقية لأهاليهم وذويهم، مؤكدا علي الترحيب بهم طوال أوقات العام .