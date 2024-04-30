«اكتشف مصر الفنية».. مشروع تخرج طلاب إعلام القاهرة للتوعية بأهمية المتاحف الفنية

أطلق عدد من طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة حملة "MUSE" ضمن مشروع التخرج، وهي حملة اجتماعية تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية المتاحف الفنية والفن التشكيلي وتأثيرها على المجتمع، وذلك لتشجيع وحث الشباب على زيارة المتاحف واستكشافها، وتشجيع المؤسسات الفنية على نهضة الفن التشكيلي والتوعية به .

وقال الطلاب القائمين على مشروع التخرج ،إنه تم اختيار اسم الحملة MUSE، هو اختصار كلمة Museum وتعني أيضًا الإلهام ، وشعار الحملة هو أكتشاف مصر الفنية ، وتم اختياره لتشجيع الجمهور على معرفه الجزء الفني فى مصر .

وأكد الطلاب أن الحملة تهدف إلى جذب اهتمام الشباب وتوجيههم للاستمتاع بالمتاحف الفنية والتفاعل معها، عن طريق تعريفهم بكنوزها الفنية التي تعكس روح المجتمع.

وأوضح طلاب المشروع أنهم يحلموا بمجتمع يتفاعل بشكل مؤثر مع التراث الفني، لكى تصبح المتاحف الفنية محطة رئيسية للتعلم والإلهام لجميع فئات المجتمع، والتأكيد على تأثير المتاحف الفنية على جميع أفراد المجتمع .

وتقوم الحملة على توعية الجمهور بالمتاحف الفنية، من خلال مشاركة فيديوهات لمقتنيات المتاحف، وتقدم قصة المتحف و مقتنياتها والتعريف بالفنانين التشكيليين .

وأشار طلاب المشروع إلى أن الحملة (ميوز ) تستهدف مجموعة من المتاحف 13 متحفًا، من ضمنهم: (متحف عفت ناجي وسعد الخادم ، متحف محمد ناجي ، متحف محمود خليل ، متحف الفن الحديث ، متحف محمود مختار ، متحف الجزيرة ).

شارك الطلاب في العديد من المناسبات، لنشر حملتهم وتوصيلها للجمهور، فقاموا بعمل ورشة كولاج لتعليم الشباب وتنمية مهاراتهم الفنية،كما قاموا بزيارة مستشفى الناس، وحضور معرض فني للفنون ومشاركة الفنانين التشكيليين ، وعمل مقابلات شخصية مع أهم الفنانين،

بالإضافة إلي إقامة إيفينت في كلية إعلام جامعة القاهرة، للتعريف بالحملة ، مؤكدين أن مشروع تخرجهم حاصل على رعاية شرفية من قطاع الفنون التشكيلية ونقابة الفنون التشكيلية، ووزاره الشباب والرياضة،ووزارة الثقافة.

شارك في المشروع 21 طالبًا، ويشرف على مشروع التخرج الدكتورة ثريا أحمد البدوي، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة والقائم بأعمال رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، والدكتورة أسماء عز الدين ، والدكتورة اية بدوي.