الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: التخطيط لـ ألعاب الصالات داخل نادي الزمالك فاشل

ميدو
ميدو

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو مستوى ألعاب الصالات داخل نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد خسارة 13 بطولة في جميع الألعاب بين رجال وسيدات.

إقرأ أيضًا..

txt

ميدو: سامسون أكثر لاعب تعرض للظلم في الزمالك

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا"، المذاع عبر فضائية "المحور":" ما يحدث في ألعاب الصالات بنادي الزمالك مشكلة كبيرة، ولابد أن يتم إعادة النظر في الملف بالكامل".

وتابع: "الزمالك في مرحلة إعادة بناء في كرة الصالات ويجب مراجهة ومحاسبة أي مسؤول عن النتائج".

أردف: "لابد من تغيير الفكر، وألعاب الصالات لها أهمية نفس أهمية كرة القدم، وجمهور الزمالك يريد مشاهدة فريق اليد والطائرة والسلة مثل القدم".

وأتم: "التخطيط لألعاب الصالات داخل الزمالك فاشل، ويجب على مجلس الإدارة محاسبة المقصرين والألعاب أصبحت مهمة للجماهير في الوقت الحالي".

مواد متعلقة

الزمالك ينهى صفقة مهاجم مونشنجلادباخ الشاب

شبانة: اتحاد الكرة فشل في كل الملفات ولابد من تدخل الوزير

الزمالك يضم نجم سلة سموحة الشاب ومفاوضات حول صفقة ثانية

كواليس اتفاق الأهلي والمصري في صفقة صلاح محسن

١٠ ملايين جنيه تفصل عبدالله السعيد عن الزمالك

البرتغالي جوزيه جوميز يقترب من تدريب الزمالك

ميدو: اتحاد الكرة يعامل محمد صلاح كأنه لاعب في أسمنت أبو عبيد

ناصر ماهر أولى صفقات الزمالك الشتويه

الجريدة الورقية