ميدو: التخطيط لـ ألعاب الصالات داخل نادي الزمالك فاشل

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو مستوى ألعاب الصالات داخل نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد خسارة 13 بطولة في جميع الألعاب بين رجال وسيدات.

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وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا"، المذاع عبر فضائية "المحور":" ما يحدث في ألعاب الصالات بنادي الزمالك مشكلة كبيرة، ولابد أن يتم إعادة النظر في الملف بالكامل".

وتابع: "الزمالك في مرحلة إعادة بناء في كرة الصالات ويجب مراجهة ومحاسبة أي مسؤول عن النتائج".

أردف: "لابد من تغيير الفكر، وألعاب الصالات لها أهمية نفس أهمية كرة القدم، وجمهور الزمالك يريد مشاهدة فريق اليد والطائرة والسلة مثل القدم".

وأتم: "التخطيط لألعاب الصالات داخل الزمالك فاشل، ويجب على مجلس الإدارة محاسبة المقصرين والألعاب أصبحت مهمة للجماهير في الوقت الحالي".