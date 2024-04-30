الطالب أحمد أيمن ابن جراجوس السادس جمهورى فى الوثب الطويل

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عن فوز الطالب أحمد أيمن أحمد بمدرسة جراجوس الابتدائية المشتركة التابعة لادارة قوص التعليمية بالمركز السادس على مستوى الجمهورية في مسابقات ألعاب القوى " الوثب الطويل " والتي نظمتها الإدارة العامة للتربية الرياضية على مستوى الجمهورية للعام 2023-2024 بمحافظة الأسكندرية.

أشار وكيل الوزارة أن مشاركة الطلاب في البطولات الرياضية تهدف إلى إعداد أبطال في مختلف الرياضات، كما تقوم على تنمية مواهب الطلاب، وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي، ونشر الوعي والثقافة الرياضية المفيدة بين الطلاب، وقدم "السيد " التهنئة للطالب ولأسرة التربية الرياضية مطالباً بمزيد من الجهد والاستمرار في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف المجالات والأنشطة ، والشكر لقيادات المديرية بإشراف صابر زيان مدير مدير عام الشئون التنفيذية و حسن عوض موجه عام التربية الرياضية، وعبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية وتوجيه التربية الرياضية بالادارة والمشرفين على الطلاب.

يذكر أن ادارة قوص التعليمية حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة التفوق الكشفي الجمهورى ( مرحلة الأشبال) وكذلك المركز الأول على مستوى الجمهورية في (مرحلة كشاف متقدم ) والتى نظمتها الادارة العامة للتربية الرياضية ادارة الكشافة للعام الدراسي الحالي.

وشَهِد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اليوم الأثنين معرض وحفل ختام الأنشطة التربوية السنوي والذي نظمته ادارة قنا التعليمية وذلك بمقر مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل سيد مدير عام التعليم العام والدكتور نجم احمد مدير عام التعليم الفني ووفاء رشاد مدير عام ادارة قنا التعليمية وسعيد حسن رئيس مجلس أمناء المحافظة والرائد عمرو مصطفى مكتب المستشار العسكري وأسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة والدكتور حسن تهامى كلية التربية بجامعة جنوب الوادى ومحمد نور الدين مجلس امناء ادارة قنا ووسعودى صابر رجل أعمال وعدداً من القيادات التعليمية والتنفيذية والأعلامية بالمحافظة.

بدأ مراسم الحفل الختامي بالقرآن الكريم والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية تلاها عددًا من العروض الفنية، والعروض الرياضية وعروض موسيقية لكورال مدرسة السيدة زينب ، والقصائد الشعرية والدينية ومسرح للعرائس.

كما تفقد وكيل الوزارة معسكر الكشافة بالمدرسة والذي أقيم على هامش فعاليات الحفل الختامي للأنشطة التربوية وضم المعرض العديد من الأعمال والأنشطة الخاصة بالمشروعات القومية ومشروعات حياة كريمة والذكاء الاصطناعي والتنمر وكذلك التغيرات المناخية ، وأنشطة متميزة لذوي الهمم وركن للتربية الخاصة ، وعرض فني متميز لرياض الأطفال. وتفقد وكيل الوزارة معرض الصحافة والإعلام التربوي والتربية الفنية والأقتصاد المنزلي والتربية الزراعية والمجال الصناعى ورياض الاطفال والمكتبات والتربية النفسية والتربية الأجتماعية.

أكدت وفاء رشاد مدير عام ادارة قنا التعليمية فى كلمتها التى رحبت فيها بالحضور اهمية الانشطة التربوية والتى تعد الداعم الأساسي للتعلم بما يتفق مع رؤية وزارة التربية والتعليم ولفتت إلى أن الحفل والمعرض الختامى شمل عدة انشطة متميزة هى حصاد عام حافل بالانجازات بجميع المدارس على مستوى ادارة قنا التعليمية.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، بالجهد المتميز المبذول في العمل بجميع أقسام الأنشطة التربوية بالمعرض، الذي يحتوى على أعمال فنية ومجسمات، وإنتاج أعمال فنية مبتكرة، ولوحات علمية متنوعة ، مؤكدًا على أهمية الأنشطة التربوية كأداة للابتكار والإبداع فى العملية التعليمية، وتفعيل دور التكنولوجيا، والتدريب علي كيفية توظيف المعلومة بما يعود بالنفع علي الطلاب والمجتمع.