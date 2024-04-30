النيران تلتهم منزلين بقرية ننا في بني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، على حريق شب بقرية ننا التابعة لمركز إهناسيا، نتج عنه إحتراق منزلين بأحدهما جهاز عروسة، دون إصابات بشرية، وجرى إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بقرية ننا التابعة لدائرة مركز شرطة إهناسيا، وتم التوجيه على الفور بإنتقال سيارات ومعدات الإطفاء وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الحادث حيث تمت السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة، وبالمعاينة المبدئية تبين أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي أدى إلى اشتعال النيران والتهمت جميع محتويات منزلين من فرش وأثاث من بينها جهاز عروسة قبل زفافها ولا توجد شبهة جنائية خلف ذلك.

وأكدت التحريات الاولية أن النيران شبت فى منزلين فى قرية ننا بإهناسيا، وان المنزلين لكل من المواطن "طه رمضان محمد" وجاره "محمد شكري حجازي" والخسائر الأولية عبارة عن جهاز عروسة وعروق خشبيه وأثاث منزلى ولا يوجد خسائر بالارواح وتم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة الحماية المدنية.