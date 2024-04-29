الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا جديدًا مع ميتا بشأن السياسات الانتخابية

يستعد الاتحاد الأوروبي لبدء تحقيق جديد في Meta بشأن تعاملها مع المحتوى المتعلق بالانتخابات، وفقًا لتقرير جديد نشرته صحيفة The Guardian. ومن الممكن الإعلان عن تفاصيل التحقيق "في وقت لاحق من هذا الأسبوع"، ولكن يقال إن المسؤولين الأوروبيين يشعرون بالقلق إزاء "الإعلانات الخادعة والمحتوى السياسي".

ووفقا لصحيفة فايننشال تايمز، أثار الاتحاد الأوروبي أيضا مخاوف بشأن "جهود روسيا لتقويض الانتخابات الأوروبية المقبلة" وغيرها من حملات التدخل الأجنبي. ومن المقرر أن يجري الاتحاد الأوروبي انتخابات برلمانية في يونيو المقبل. إذا تبين أن الشركة خالفت قانون الخدمات الرقمية في أوروبا، فقد تتعرض لغرامات كبيرة.

ويشعر مسؤولو الاتحاد الأوروبي أيضًا "بقلق خاص" بشأن خطة ميتا لإغلاق CrowdTangle في أغسطس. وقد تم استخدام هذه الأداة على نطاق واسع من قبل الباحثين ومدققي الحقائق لسنوات لدراسة كيفية انتشار المحتوى عبر فيسبوك وإنستغرام. ووقع العشرات من الباحثين ومجموعات تدقيق الحقائق رسالة مفتوحة إلى الشركة الشهر الماضي قائلين إن إغلاق الأداة قبل عشرات الانتخابات العالمية سيكون "تهديدًا مباشرًا" لجهود نزاهة الانتخابات في جميع أنحاء العالم.

وقال متحدث باسم Meta لموقع Engadget في بيان: "لدينا عملية راسخة لتحديد وتخفيف المخاطر على منصاتنا". "إننا نتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع المفوضية الأوروبية وتزويدهم بمزيد من التفاصيل حول هذا العمل."

وفي مكان آخر، يحقق الاتحاد الأوروبي أيضًا في Meta بشأن خطة الاشتراك الخالية من الإعلانات المتاحة للمستخدمين الأوروبيين. وسينظر هذا التحقيق، الذي قد يستمر لمدة تصل إلى عام، في ما إذا كانت شركة التواصل الاجتماعي قد انتهكت قانون الأسواق الرقمية في أوروبا، من خلال عدم تقديم "بديل حقيقي" للمستخدمين لإلغاء الاشتراك في جمع البيانات.