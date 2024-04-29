جوميز يرحب برحيل أشرف روقا وطلب غريب من أوباما لتجديد عقده

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يرحب برحيل محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

إقرأ أيضًا..

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "محمد أشرف روقا أقرب اللاعبين داخل الزمالك، للرحيل مع بداية الموسم الجديد، في ظل خروجه عن حسابات الجهاز الفني".

وأضاف أمير هشام: "هناك رغبة لدى نادي الزمالك لتجديد عقد يوسف أوباما بالفترة المقبلة، ولكن اللاعب يطلب المساواة مع محمود شيكابالا قائد الفريق، قبل التجديد".