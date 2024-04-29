الشباب والرياضة تنظم فعاليات اللقاء الختامي لمشروع دورة الألعاب المدرسية لطلاب المدارس الرياضية بالإسكندرية

بمشاركة ٤٠٠ طالباً وطالبة





تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تنظم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومديرية الشباب والرياضة، فعاليات اللقاء الختامي لمشروع دورة الألعاب المدرسية لطلاب المدارس الرياضية (الإعدادية/ الثانوية) للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، خلال الفترة من يوم ٢٨ لـ ٣٠ ابريل الجاري بمحافظة الإسكندرية.

يشارك في اللقاء ٤٠٠ طالباً وطالبة يمثلون تلاميذ المدارس الرياضية بمحافظات (الإسكندرية، القاهرة، الجيزة، الشرقية، القليوبية، المنوفية، الفيوم، بورسعيد).

وتقام المنافسات في العاب (كرة قدم خماسي - كرة يد - كرة طائرة - كرة سلة - العاب قوى "جري ١٠٠م/ رمي الجلة / وثب طويل")، علي ملاعب المدينة الشبابية بأبي قير.

يهدف المشروع الي إعداد طلاب المدارس الرياضية من خلال التعارف والتقارب بين تلاميذ المدارس الرياضية واستثمار طاقتهم وأوقات فراغهم، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، بالإضافة إلى إعداد جيل سليم البنية قادر على الأداء المتميز.



