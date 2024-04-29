OpenAI تدرب نماذج الذكاء الاصطناعي على صحافة الفايننشال تايمز

أصبحت صحيفة فاينانشيال تايمز أحدث مؤسسة إخبارية تبرم صفقة مع OpenAI. في إعلان مشترك يوم الاثنين، قالت صحيفة فاينانشيال تايمز وOpenAI إن صانع ChatGPT سيستخدم صحافة فاينانشيال تايمز لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها والتعاون في تطوير منتجات وميزات جديدة للذكاء الاصطناعي لقراء المنشور. ستقوم ChatGPT أيضًا بإسناد وارتباط صحيفة Financial Times عندما تتضمن معلومات من المنشور في ردودها

وقال جون ريدنج، الرئيس التنفيذي لشركة فايننشال تايمز، في بيان: "من الصواب، بالطبع، أن تدفع منصات الذكاء الاصطناعي للناشرين مقابل استخدام موادهم"، وأضاف أن الصحيفة "ملتزمة بالصحافة الإنسانية". ولم تكشف أي من الشركتين عن الشروط المالية للاتفاقية. في وقت سابق من هذا العام، ذكرت The Information أن OpenAI تقدم للناشرين ما بين مليون و5 ملايين دولار سنويًا لترخيص المحتوى الخاص بهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يقل جودة عن بيانات التدريب المستخدمة لتدريب النماذج التي تشغله. حتى الآن، قامت شركات الذكاء الاصطناعي باستخراج كل ما في وسعها من الإنترنت العام في كثير من الأحيان دون موافقة المبدعين، وهي تبحث باستمرار عن مصادر بيانات جديدة للحفاظ على المخرجات الناتجة عن هذه النماذج محدثة. يعد تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على الأخبار إحدى الطرق لتحقيق ذلك، لكن بعض الناشرين يشعرون بالقلق من التنازل عن محتواهم لشركات الذكاء الاصطناعي مجانًا. على سبيل المثال، قامت صحيفة نيويورك تايمز وهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بمنع OpenAI من حذف مواقعها الإلكترونية.

ونتيجة لذلك، أبرمت شركة OpenAI صفقات مالية مع كبار الناشرين للحفاظ على تدريب نماذجها. في العام الماضي، دخلت الشركة في شراكة مع الناشر الألماني أكسل سبرينغر لتدريب نماذجها على الجديد من Politico وBusiness Insider في الولايات المتحدة وBild وDie Welt في ألمانيا. كما أبرمت الشركة صفقات مع وكالة أسوشيتد برس، وصحيفة لوموند الفرنسية، وشركة بريسا ميديا الإسبانية.

يتكلف الاشتراك في صحيفة فاينانشيال تايمز 39 دولارًا شهريًا على الأقل. ولكن، كما أشار البعض، فإن شراكتها مع OpenAI تعني فعليًا تفكيك نظام حظر الاشتراك غير المدفوع الخاص بها للقراء العامين من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي.