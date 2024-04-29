الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بالصور.. ختام البطولة الدولية للتنس الأرضى J60 بصيد الدقى

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتمت فعاليات البطولة الدولية للتنس الأرضى  J60 تحت 18سنة والتى استضافتها ملاعب صيد الدقى خلال الفترة من 20 – 28 ابريل. 

 

شهد ختام البطولة حضور المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة النادى ، و محمد غباشى القائم بأعمال المدير التنفيذى ، و اسماعيل الشافعى رئيس الاتحاد المصرى للتنس ، و أشرف الفار نائب المدير التنفيذى للأنشطة الرياضية ، والمهندس وليد سامى سكرتير عام الاتحاد ، والدكتور ولاء السيد مدير البطولة.

 

وقد أسفرت نتائج البطولة عن الاتى :
- مرحلة الناشئين (فردى) :
توج اللاعب كريم مبروك (مصر)  بالمركز الاول ، فيما فاز اللاعب محمد أبو زيد (مصر) بالمركز الثانى

- مرحلة الناشئات (فردى) :
توجت اللاعبة ارينا ملاجينا (روسيا) بالمركز الاول ، وحققت اللاعبة كريستينا بلكوفة ( روسيا) المركز الثانى

- مرحلة الناشئين (زوجى) :
فاز الزوجى المصرى عمر مرسى وجواد الفقى بالمركز الاول ، فيما احرز الزوجى المصرى مروان ايهاب وسيف سميح المركز الثانى .

- مرحلة الناشئات (زوجى) :
حصد الزوجى المصرى فرح أسعد وكارينا محمد المركز الاول ، كما احرز الزوجى اللاعبة جينيار البقرى (مصر) واللاعبة جايا ميث (ايطاليا) بالمركز الثانى.

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