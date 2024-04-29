ملتقى المصريين بالكويت يعرب عن سعادته بالزيارة التاريخية لأمير دولة الكويت لمصر

(حللت اهلا ونزلت سهلا) هي كلمات من قلب مصر والمصريين لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عند وصوله إلى مصر.

حيث انه يزورمصر فى زياره رسمية غدا الثلاثاء ويلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

والجدير بالذكر أن الزيارة تعد الأولى لصاحب السمو لمصر منذ تولي سموه مقاليد الحكم في ديسمبر الماضي وتأتي مع بداية تولي الرئيس السيسي لولاية رئاسيه جديده بعد سباق انتخابى عبر فيه الشعب المصري عن بكرة ابيه عن رغبته فى استمرار استقرار المنطقه كلها ورغبة فى استمرار التطوير والبناء التى شهدتها مصرفى السنوات الماضية

وأكد هاني كمال، منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، على أن الزيارة تحظى بترحيب كبير مشهود للجميع على المستويين الرسمي والشعبي للبلدية الشقيقين .

وتابع " كمال" في تصريحات خاصة للوفد، العلاقات الكويتية المصرية تتميز بأنها أخوية وتاريخية ممتدة عبرعقود من الزمن وتعد نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية .

واستكمل: " يترقب الشعبين الشقيقين المصرى والكويتى على حد السواء ان تكون هذه الزياره لتعزيز وتوطيد العلاقات المتميزة بالفعل بين البلدين الشقيقين ونقلها إلى آفاق أرحب لتغطي مجالات جديدة ومتعدده تعود بالنفع على البلدين الكبيرين في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشقيقه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دوله الكويت الشقيقه" .

واختتم هاني كمال، بكمات من القلب لسمو الامير الشيخ مشغل الجابر الاحمد الصباح و هى لسان حال كل المصريين ( حللت اهلا ونزلت سهلا) .

