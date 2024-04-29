الثلاثاء 30 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جمباز صيد الدقى يحصد 48 ميدالية متنوعة فى بطولة الجمهورية تحت 10 سنوات

بوابة الوفد الإلكترونية

حصد فريق جمباز الترامبولين 48 ميدالية متنوعة فى منافسات بطولة الجمهورية تحت 10سنوات،بواقع 43 ميدالية ذهبية ، وقد جاء حصاد الميداليات كالتالى :

تحت ١٠ سنوات بنات : 
اللاعبه امينة عصام يوسف: ٣ ميداليات ذهبية 
اللاعبه عاليا احمد محمد : ٣ ميداليات ذهبية 
اللاعبه عاليا محمد كريم : ٣ ميداليات ذهبيه
اللاعبه فريدة محمد احمد : ٣ ميداليات ذهبيه 
اللاعبه فريدة احمد سمير : ٣ ميداليات ذهبيه 
اللاعبه لانا احمد عمرو : ٣ ميداليات ذهبيه 
اللاعبه ملك عمرو محمد: ٣ ميداليات ذهبيه
اللاعبه مليكه عصام مصطفى : ٣ ميداليات ذهبيه 
اللاعبه يمنى عبدالعزيز نبيل : ٣ ميداليات ذهبيه
اللاعبه عاليا احمد مجدى على : ٢ ميدالية ذهبية،  ١ ميداليه فضيه 
اللاعبه رودينا احمد السيد على : ميداليه ذهبيه،  ميدالية فضيه،  ميداليه برونزية 
اللاعبه تاليا خالد عبدالدايم : ميداليه ذهبيه،  ٢ ميداليه برونزية

تحت ١٠ سنوات أولاد: 
اللاعب عمر محمد الغريب:  ٢ ميداليه ذهبيه ميداليه فضيه 
اللاعب يوسف أحمد : ١ ميداليه ذهبيه ، ٢ ميداليات ذهبيه

تحت ١٣ سنوات أولاد: 
اللاعب مهند وليد : ٢ ميداليات ذهبيه
اللاعب عمر هشام : ٣ ميداليات فضية

 

 

الجهاز الفني و الاداري: 
عبدالرحمن صبحي رئيس جهاز الجمباز، مهاب أيمن المدرب العام ، مدربين أمنه ايهاب و سيف هانى و محمد عماد و محمد أسامه و رغد وائل ، المدير الادارى ايمن سعيد،اداريين عصام عبد الهادى و حسام على.

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