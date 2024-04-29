الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الصيد يحصد الدرع العام لبطولة الجمهورية للسباحة التوقيعية

بوابة الوفد الإلكترونية

توجت فراشات السباحة التوقيعية بالدرع العام لبطولة الجمهورية بجدارة واستحقاق ، عقب تحقيقهن المراكز الاولى فى جميع المراحل العمرية ، والتى جاءت كالتالى :

 

- كأس مراحل الناشئات 
- كأس المركز الاول لمرحلة 12سنة 
- كأس المركز الاول لمرحلة 15 سنة 
- كأس المركز الثانى امرحلة العمومى 
- كأس المركز الثالث لمرحلة 18سنة

وقدر حرص على حضور ومتابعة المنافسات أعضاء مجلس إدارة النادى المهندس احمد الشاذلى والمهندس كريم متولى. 

 

الجهاز الفنى والادارى :
رئيس الجهاز المهندس شريف حبيب ، نائب رئيس الجهاز المهندس هشام الجارحى ، المدير الفنى  ايرا ليمونسكا ، مدرب عام  ناريمان خالد، المدربين  زهرة محمد مصطفى و سارة ايوبى وكابتن نادين خالد فودة و زينة مرعى  وكابتن هنا فادى و ملك شكري و امينة مصطفي ،  ملك محمود المدير الإدارى ياسر توفيق.

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