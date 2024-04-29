عاش قصتها.. رامي عاشور يطرح كليبه مش في بالي

طرح المطرب رامي عاشور وبطل العالم السابق للاسكواش أغنيته الجديدة والتى تحمل عنوان "مش فى بالي" عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وذلك علي طريقة فيديو كليب.





أغنية مش في بالي من كلمات رامي عاشور، وتعاون فيها مع كل من الملحنين مينا عطا، ومهاب سامي، ومن توزيع الموسيقي مهاب سامي. وألحان مينا عطا، ومهاب سامى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.





وصرح رامي عاشور بقوله: أغنية "مش في بالي"، تجربة حقيقية وقريبة من قلبى جدا وعشت مع أحداثها، وتأثرت بها، فكتبت كلماتها، وانتهيت من إعدادها فى يوم 8 نوفمبر الماضى، وفى البداية قمت بتلحينها، وعندما التقيت بـ مينا ومهاب، تفاعلا بالكلام وقاما الإثنين بعمل لحن آخر، فاستقرينا جميعا على اللحن الأخير".





وأضاف رامي عاشور: "بعد انتهائى من تسجيلها، قمت بتصويرها فى دبى، مع صديقى المصور عمر أبو العطى، وعندما وصلت إلى مصر قررت أن أضيف مشاهد أخرى للفيديو بعدما رأى المخرج الكبير ميدو شعبان اقترح أن نصور لقطات أخرى في مصر وفعلا صورنا مع صديقى المخرج الموهوب جدا أحمد قدري".





وتابع رامي عاشور : "أشكر كل اللى شاركنى فى عمل الأغنية الـ editor and creative director محمد عاشور، وعازف آلة التشيلو الفنان خالد عاشور، وكل فريق العمل، واستعد الأن لأكثر من مفاجأة بتحضير مجموعة من الأغنيات سوف أطرحها خلال الفترة المقبلة".





رامي عاشور وخطيبته ملك

خطوبة رامي عاشور

يذكر أن الفنان رامي عاشور، بطل العالم السابق للاسكواش، احتفل بخطبته أمس على ملك الشواربي، في حفل عائلي صغير بحضور الأصدقاء والعائلة.





كلمات أغنية مش في بالي

مش في بالي كنُت لا أُبالي في الحياة

حالي كان مثالي مش فارق لي أعيش هوا

وأما جت قصادي أحلى حاجة شفتها

قلت مش حكاية عادي هنساها أنا

والحقيقة هي إني خايف أحبها أو اسيب حياتي اللي أنا مرتاح لها

أو اسيب حياتي إلا أنا مرتاحلها

طال كلامنا واتقابلنا في الأفكار كثير

روحها حلوة وابتديت أنا من دلوقتي اغير

بس انسي أبين اللي أنا بحس بيه لازم أبقى راسي وأفهم حكايتك ايه

والحقيقة برضه إني خايف أحبها والكلام ده كله أعذار من قلبي أنا

والكلام ده كله أعذار من قلبي أنا

طال كلامنا واتقابلنا في الأفكار كثير

روحها حلوة وابتديت أنا من دلوقتي اغير

بس انسي أبين اللي أنا بحس بيه لازم أبقى راسي وأفهم حكايتك ايه

والحقيقة برضه إني خايف أحبها والكلام ده كله أعذار من قلبي أنا

والكلام ده كله أعذار وبحبها