الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فالنسيا يتقدم على برشلونة بهدفين في شوط أول مثير

برشلونة وفالنسيا
برشلونة وفالنسيا

أنتهي الشوط الاول بتقدم فالنسيا على نظيره برشلونة بهدفين لهدف في المباراة التى تجمع بينهما حاليا على استاد لويس كومبانيس الأولمبي ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الإسباني. 

إقرأ أيضًا..

txt

تشكيل برشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

وتقدم برشلونة بالهدف الأول في اللقاء باقدام فيرمين لوبيز في الدقيقة 22 ، ثم تعادل فالنسيا عن طريق هوجو دورو في الدقيقة 27 ، بعدها سجل بيبيلو الهدف الثاني لاصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 38.

وشهد الشوط الأول طرد حارس مرمي فالنسيا لجيوورجي مامادراشفيلي بعدما لمس الكرة خارج منطقة الجزاء. 

وبدأ برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: جواو كانسيلو، أراخو، كوندي، كوبارسي.

الوسط: جوندوجان، فيرمين، كريستنسن.

الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا.

مواد متعلقة

الزمالك يتقدم على أهلي جدة في الشوط الأول بأقدام شيكابالا

شيكابالا يهز شباك أهلي جدة بالهدف الأول

اليوم .. انعقاد القمة الإيطالية الأفريقية لمواجهة الهجرة غير النظامية

فيرمينو يقود هجوم أهلي جدة أمام الزمالك في نهائي كأس دبي

حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق فى حوار مع «الوفد»: إسرائيل تريد «ابتلاع» العالم العربى

الزمالك وشيكابالا يزينان شوارع دبي

رئيس المحكمة الدستورية يستعرض 20 مبدأ ثوري حصنت الحقوق والحريات

العرب لن ينسوا المجازر الصهيونية فى فلسطين
الجريدة الورقية