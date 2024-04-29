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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل برشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

بوابة الوفد الإلكترونية

يقود روبرت ليفاندوفسكي تشكيل فريق برشلونة لمواجهة فالنسيا في المباراة التي ستقام بينهما بعد قليل لى ملعب لويس كامبانيس ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري الإسباني.

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ويبحث برشلونة عن تحقيق الفوز لتأجيل حسم ريال مدريد لقب الدوري، بعد اقتراب الأخير من حسم اللقب، في حين يستهدف فالنسيا تحقيق نتيجة إيجابية من أجل التأهل إلى دوري المؤتمر فيما تبقى من مباريات بالموسم الجاري.

يحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الثاني، بينما فالنسيا ثامنًا برصيد 47 نقطة.

تشكيل برشلونة..

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، كوبارسي، جوليس كوندي.

وسط الملعب: كريستنسن، جوندوجان، فيرمين لوبيز.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينها، لامين يامال.

 

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