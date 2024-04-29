تعرف على رسالة الخطيب للاعبي طائرة الأهلي

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر إلى اللاعبين بسبب حالة الانضباط والالتزام على مدار الموسم بالكامل، والوفاء بالعهد الذي قطعه اللاعبون على أنفسهم قبل بداية الموسم.

وأشاد الخطيب بحرص عبد الله عبد السلام كابتن الفريق على مشاركة عبد الحليم عبو وحسام يوسف أثناء رفع كأس البطولة، وهو ما يكرس لأخلاق ومبادئ النادي.

ووجه الخطيب الشكر إلى الإسباني فيرناندو مونزو، المدير الفني، على إدارته الهادئة والرزينة للمباريات الصعبة، وعدالته في اختيارات اللاعبين على مدار الموسم بالكامل.

وأكد رئيس النادي أن الموسم الاستثنائي الذي قدمه رجال الطائرة، كان يستحق تكريمًا من نوع خاص، بإهداء عناصر الفريق هدية عبارة عن العملة التذكارية التي تحمل شعار الأهلي.

وشدد الخطيب على أن كل من يلعب للنادي الأهلي يجب أن يشعر بالفخر والاعتزاز الشديد، وأن ما تحقق من إنجازات أصبح جزءًا من الماضي، ولا بد من الاستمرار في كتابة التاريخ.