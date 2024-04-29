منعًا لتفرح المعدة.. أفضل 3 بدائل طبيعية للأدوية لتخفيف الألم وعلاج الالتهابات

ينصح الأطباء في حالة الشعور بالألم، بضرورة التروي قبل اللجوء إلى تناول الأدوية المضادة للالتهابات خاصًة في حالات الالتهابات البسيطة، وذلك وفقًا لتقرير من "Food-tv".

مكونات طبيعية تخفف الألم

ويشير الأطباء إلى أن للمضادات الالتهابية آثارًا جانبية مثل تقرح المعدة، وفي حالات نادرة قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية.

وفي هذا الصدد، يوضح الخبراء أن هناك مركبات طبيعية تمتلك فعالية مماثلة في مكافحة التهابات الجسم. وبناءً على ذلك، يقترح خبراء التغذية ثلاث مكونات طبيعية لتخفيف الألم والالتهابات:

1. الزنجبيل:

أخصائيو التغذية يصفون الزنجبيل بأنه "محارب طبيعي للالتهابات"، حيث يحتوي على مركبات تقلل من الالتهاب، وبالتالي يمكن أن يساعد في تخفيف تشنجات العضلات. يمكن استخدام الزنجبيل عن طريق نقعه الطازج ثم تناوله أو إضافته إلى الوجبات للحصول على فوائد مضادة للألم.

2. الكركم:

الكركم يحتوي على الكركمين الذي يعتبر مضاداً للالتهابات، كما أن له خصائص مطهرة، مما يساعد في تخفيف الألم والالتهابات.

3. بذور الشمر:

تعتبر بذور الشمر فعالة في تخفيف انتفاخات المعدة وتهدئة الحموضة، وتقليل التهيجات التي قد تؤدي إلى الالتهاب والألم. من المفضل تناول شاي الشمر قبل الوجبات للحصول على أقصى فائدة.

من الضروري إدراج هذه المكونات في النظام الغذائي بشكل منتظم لتحقيق الفوائد في تخفيف الألم بطريقة طبيعية، مع الأخذ في الاعتبار استشارة الطبيب في حالة الحاجة.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.