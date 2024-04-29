وزارة الرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ينفذان أنشطة مشروع المساحات الآمنة بمراكز الشباب

تنفذ وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكانUNFPA خلال شهر أبريل الجاري، أنشطة مشروع المساحات الآمنه، والذي يتم تنفيذه بمحافظات( الشرقية، القليوبية، الجيزة، دمياط، أسوان- الأسكندرية- القاهرة)، حيث يضم المشروع عدد ١١ مساحات آمنة للسيدات والفتيات.

وتتنوع أنشطة المساحات الأمنة حيث تشمل العديد من الموضوعات ومنها (التوعية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي- رفع الوعي بالصحة الإنجابية- الدعم النفس اجتماعي- التدريبات الحرفية - التوعية ضد الممارسات الضارة - التمكين الإقتصادي - ادارة الحالة ).

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتوسع في إنشاء مساحات آمنة للوافدات تعمل علي دمجهم في المجتمع المصري.





