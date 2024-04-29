غدا.. الجنايات تستكمل محاكمة متهم بـ أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي

تستكمل محكمة الجنايات المنعقدة بمحمع محاكم بدر، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى" .

كان قد تجمهر 36 من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وآخرين، أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، واعتدوا على منشآت المدينة، مما أسفرت عن حرق مركبات شرطة وخاصة، والشروع في قتل ضباط ومجندين ومواطنين، وإتلاف ممتلكات مدينة الإنتاج، وقدرت الخسائر جراء الأحداث بربع مليون جنيه.

وفى سياق اخر أحالت نيابة مدينة نصر، المتهم بهتك عرض الطفلة السودانية جانيت والتى تبلغ من العمر 10 أشهر وقتلها بعد ذلك للمحاكمة الجنائية العاجلة.

إحالة المتهم بهتك عرض الرضيعة جانيت السودانية للمحاكمة العاجلة

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم عامل بمطعم كشري متهم بالتعدي على طفلة حتى الموت وألقى بجثتها داخل حديقة عامة في الشارع بمدينة نصر.

وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية، عامل الدليفري المتهم بقتل الطفلة جانيت تبلغ من العمر 10 أشهر، وتحمل الجنسية السودانية، بعدما خطفها وهتك عرضها، وطالبت النيابة بسرعة التحريات التكميلية للواقعة وأخذ عينة مخدرات من المتهم.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المتهم، مبررًا ذلك بأنه مريض نفسي ومكنتش مركز والشيطان قالي دي مش هتعرف تتكلم.

وأضاف المتهم، أنه يوم الواقعة كان موجودا في العمارة، ووقتها تعطل الأسانسير في الدور الـ 12، قبل أن يتدخل إثنان من السودانيين لمساعدته، مُشيرًا إلى أن الرضيعة لفتت انتباهه فقرر العب معها ثم اختمر في ذهنه تفريغ الشهوه فيها ومش هتعرف تتكلم واسبها.

وواصل: "نزلت علي السلم بسرعة، ورحت بيها للجنينة اللي خلف العمارة، وحطيتها هناك على الأرض وحاولت تفريغ الشهوه فبدأت بالصراخ فكتمت أنفاسها خوفا من فضح الأمر لكنها ماتت في إيدي" بدون قصد مني.

واستمعت النيابة العامة لأقوال والدة المجني عليها، والتي قالت إنها تؤجر شقة سكنية في مدينة نصر، وتسكن رفقة زوجها وابنتيها الصغيرتين، ويوم الواقعة توجهت إلى غرفتها للنوم وأخذ قيلولة، وتركت الضحية مع أختها الكبرى، وأضافت والدة الرضيعة أن المجني عليها كانت تلعب مع شقيقتها، وعندما ذهبت شقيقتها إلى الحمام، خرجت الصغيرة من باب الشقة إلى أمام مدخل العقار للعب، وبعدها اختفت، «وقمنا بالبحث عنها بالشوارع الجانبية في محيط مكان شقتنا»

كما استمعت النيابة لأقوال حارس العقار الذي تقطن به طفلة مدينة نصر مع أسرتها والذي كشف عن هوية المتهم الذي تردد على العقار في توقيت معاصر مع توقيت اختفاء طفلة مدينة نصر جانيت.