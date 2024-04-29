المشدد 7 سنوات لسايس قتل جاره عمدا بسبب خلافات

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، سايس، بالسجن المشدد 7 سنوات ، لاتهامه بقتل شخص عمدا بسبب خلافات سابقة بينهما فى منطقة الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين، وأحمد عبد العاطي الشافعي وأمانة سر أيمن أحمد عبد اللطيف، وهاني محمد حمودة.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 5116 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، أن المتهم " س . ع" ، 41 سنة، سايس، قتل "ح . ع" عمدا بسبب خلافات سابقة بينهما، وما أن لاحظه حتى انهال عليه ضربا منتيها بدفعة من نافذة مسسكنهما قاصدا من ذلك قتله، فأحدث اصابته التى أودت بحياته فى الحال.



وفى سياق اخر تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر من ضبط ( 4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية ، وضبط بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام – 500 جرام من مخدر الشابو – 4 فرد محلى وكمية من الطلقات النارية) .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (700 ألف جنيه) تقريباً.

جهزت إدارتا الحماية المدنية بالقاهرة و الجيزة، خطط محكمة من خلال درجة الاستعداد القصوى وتنشيط قسم الإنقاذ النهرى وتقديم الخدمات اللازمة لمتابعة العائمات السياحية ومراكب النزهة والأماكن المطلة على النيل وأسفل الكبارى، خلال أيام عيد الفطر المبارك وخروج المواطنين للمنتزهات بمجرد الانتهاء من الصلاة.

و شملت خطة الحماية المدنية بالقاهرة، بتكثيف الدوريات الأمنية على كافة المراسى النيلية والتحقق الدورى من مدى توافر وسائل الحماية المدنية والسلامة بها والتأكد من حمولة تلك المراكب ومدى التزام القائمين عليها بالحمولة المقررة لضمان سلامة المواطنين، وسيتم متابعة عمل مراسى النيلية بحديقة الأندلس وآخر على كورنيش المعادى بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى مرسى بالقرب من كوبرى عباس بمحافظة الجيزة و يجب الإبلاغ عن أية مخالفات أو تجاوزات من قبل أصحاب المراكب على رقم النجدة "122" لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الوقائع .

وتقوم إدارة الحماية المدنية بالتنسيق مع المسطحات المائية لمتابعة سير المراكب النيلية و العائمات منعا لحدوث أى اشتعال و تقوم لانشات الإطفاء بمنع خطر امتداد النيران للمراكب، كما سيتم عمل حملات على العائمات لعدم السماح بالحمولة الزائدة و الزامهم بالسير فى الأماكن المسموح بها مع توفير الإضاءة اللازمة أثناء السير، وخفض الضوضاء وعدم السماح للركاب بالوقوف فى مقدمة المراكب أو الوقوف في الأماكن غير المخصصة.

كما ستقوم إدارة الحماية المدنية بالجيزة بتعيين لنش إطفاء وإنقاذ بجوار مرسى الأتوبيس النهرى بالوراق وآخر بجوار إدارة المسطحات المائية عند جزيرة القرصاية والثالث منطقة أبو النمرس، كما تم وضع لانشات مطاط أسفل كبارى المنيب والجامعة والجلاء و15 مايو وأكتوبر ،كما سيتم تنشيط قسم الإنقاذ النهرى وتقديم الخدمات اللازمة لمتابعة العائمات السياحية ومراكب النزهة والأماكن المطلة على النيل وأسفل الكبارى، وذلك استعدادًا لعيد الفطر.